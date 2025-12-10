sedApta ed Elisa Industriq, a Napoli la leadership della supply chain digitale

- pubblicità -

Nell’ottobre 2024 la società genovese sedApta, tra i principali attori europei nella digitalizzazione della supply chain, è stata acquisita dal gruppo finlandese Elisa.

La collaborazione tra le due realtà era iniziata già nel 2021 e si è ora conclusa con il completamento di tutte le operazioni di integrazione: sedApta è oggi una business unit di Elisa Industriq, che nel 2024 ha registrato un fatturato di 149 milioni di euro.

L’operazione rafforza la piattaforma tecnologica del gruppo e consolida sedApta come partner strategico per le aziende italiane ed europee nell’ambito dell’operational intelligence applicata a produzione e supply chain.

In questo contesto, Napoli rappresenta un presidio chiave per lo sviluppo territoriale di sedApta, con una sede operativa che conta 11 dipendenti e competenze specialistiche a supporto dei clienti del Centro-Sud. La presenza napoletana si inserisce nella più ampia rete italiana dell’azienda, che comprende sette sedi – Genova, Torino, Milano, Vicenza, Bologna, Napoli e Lecce – ed è parte integrante della strategia di crescita di Elisa Industriq basata su innovazione tecnologica, radicamento locale e sviluppo delle competenze.

Le soluzioni di sedApta, tra cui DDM+, piattaforma decisionale unificata per la gestione dinamica della supply chain, e LUMI VM, assistente digitale basato su intelligenza artificiale per forecast, simulazioni e automazione dei processi, trovano a Napoli un contesto fertile in termini di competenze, università e tessuto industriale, contribuendo alla trasformazione digitale delle filiere produttive del territorio.

«L’integrazione in Elisa Industriq rappresenta un’opportunità concreta anche per il territorio napoletano», afferma Alessandro Bevilacqua, BU Manager di sedApta. «La nostra sede di Napoli è già oggi un punto di riferimento per progetti ad alto contenuto tecnologico e l’ingresso in un gruppo internazionale come Elisa ci permetterà di investire ulteriormente nello sviluppo locale, sia in termini di nuovi progetti sia di possibili future assunzioni. Puntiamo a valorizzare le competenze presenti sul territorio e a creare nuove opportunità professionali in ambito digitale e industriale, contribuendo al rafforzamento della supply chain italiana ed europea».

«Questa integrazione ci apre nuove opportunità per rafforzare la nostra presenza internazionale e sostenere i clienti nella trasformazione digitale», afferma Benedetta Cuttica, CEO di sedApta. «Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende nel miglioramento dei processi e nello sviluppo di soluzioni innovative, offrendo strumenti sempre più avanzati e flessibili».

Con il closing dell’operazione, sedApta entra pienamente nell’ecosistema Elisa, rafforzando la propria capacità di innovare e di accompagnare le aziende italiane e internazionali nella trasformazione digitale dei processi produttivi, con Napoli come uno dei poli di crescita del Sud Italia.

www.elisaindustriq.it