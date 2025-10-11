Soluzioni innovative per la transizione energetica: Graded a mcTER EXPO 2025

- pubblicità -

Dal fotovoltaico alla mobilità elettrica, dalle smart grid alla cogenerazione, passando per biometano, biogas, energy storage e idrogeno.

Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre Graded, gruppo del settore energetico con quartier generale a Napoli, ha partecipato a mcTER EXPO 2025, fiera internazionale sull’efficienza energetica e le rinnovabili dedicata ad aziende, tecnici, energy manager e pubblica amministrazione con l’obiettivo di promuovere il networking, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo del business nel comparto.

L’evento, organizzato da EIOM a Veronafiere, si è svolto in concomitanza con la prima edizione italiana di Solar & Storage Live, kermesse che celebra le tecnologie all’avanguardia nel settore delle energie pulite, un ecosistema dinamico dove tecnologia, business e formazione si incontrano.

All’interno della fiera un’ampia area espositiva, con oltre cento aziende che hanno esposto soluzioni all’avanguardia, affiancata da conferenze e seminari gratuiti che hanno coinvolto più di 150 relatori provenienti da tutto il mondo per condividere best practice, casi di studio e visioni strategiche. Spazio anche all’innovazione, con aree riservate a startup, installatori e nuove realtà del settore.

A seguire i lavori per Graded, con gli ingegneri Maria Teresa Russo, Davide Capuano, Gerardo Cardillo e Sveva Vollero (presente per Bf Energy), c’era anche il Ceo Vito Grassi: “Guardiamo con interesse a tutte le opportunità strategiche dedicate a quanti – aziende, professionisti e innovatori – sono decisi a interpretare da protagonisti il cambiamento energetico in atto – spiega Grassi -. Siamo convinti che la collaborazione e lo scambio di esperienze siano fondamentali per accelerare la transizione e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati. La nostra presenza è stata un’occasione importante per ribadire l’impegno di Graded verso la promozione di soluzioni green e innovative, in linea con le nostre strategie di business e con le esigenze del mercato”.