Successo per LTS Expo alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Calato il sipario su LTS Expo, il Salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Servizi, che si è concluso ieri presso il polo fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli, organizzato dalla Progecta di Angioletto De Negri, con il patrocinio della Regione Campania e dell’Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e in collaborazione con Marican Holding (gruppo campano guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, leader nella progettazione e realizzazione di immobili destinati alla logistica integrata, intermodale e sostenibile), MSC, Unione Industriale Napoli, EAV – Ente Autonomo Volturno, Assoram e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli.

Sono state tre giornate intense, che hanno promosso il dialogo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni, contribuendo alla creazione di un sistema logistico più sostenibile, digitale e competitivo, per un settore fondamentale dell’economia italiana, che genera valore oltre l’8% del PIL nazionale e impiega forza lavoro per oltre 1,4 milioni di addetti.

LTS Expo ha dimostrato sin da subito di poter essere una piattaforma dinamica per l’incontro, il confronto e la formazione professionale, attraverso la quale esperti e rappresentanti delle istituzioni e delle imprese hanno avuto modo di esplorare il presente e il futuro

“Data la forte propensione all’export del nostro Paese – afferma Angioletto de Negri, Amministratore di Progecta – LTS Expo si candida a diventare il punto di incontro dei big player della logistica per il Mezzogiorno come hub di riferimento della logistica del Mediterraneo ed elemento essenziale per la competitività dell’industria italiana. Il successo del nostro primo salone della logistica, dei trasporti e dei servizi, è frutto di un dialogo intenso e proficuo con il mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e di centinaia di imprese che ci hanno dato fiducia. Mi corre l’obbligo di ringraziare il Governo, rappresentato a LTS dal Sottosegretario Antonio Iannone, la Regione Campania, il Comune di Napoli con l’Assessore Cosenza, l’Unione Industriale Napoli con Mario Cuoco, MSC con Leonardo Massa, EAV con il presidente De Gregorio, la Mostra d’Oltremare con il Consigliere delegato Cda Maria Caputo, Assoram con il Direttore Generale Mila De Iure e il Presidente Pier Luigi Petrone, l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale con il Presidente Annunziata e la Camera di Commercio di Napoli con il Presidente Fiola. Inoltre, ringrazio tutte quelle che imprese che hanno creduto nel progetto LTS Expo, a cominciare dal Gruppo Marican e dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, che sin dal primo momento ha sposato la nostra idea di realizzare a Napoli un Salone della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi. Infine, un grazie alla prof. Valentina Della Corte per aver realizzato il programma dei convegni, coinvolgendo relatori di alto profilo. Pertanto – conclude De Negri – se l’obiettivo era quello di delineare insieme il futuro del settore, affrontando tematiche cruciali come le strategie per la sostenibilità e gli impegni con l’UE, l’innovazione nella logistica e le nuove opportunità professionali per i giovani, possiamo affermare di averlo subito centrato”.

Nel corso di LTS Expo è emerso in maniera forte che la Campania è ormai il baricentro della logistica del Mediterraneo, un ruolo fino ad oggi poco valorizzato ma che potrà essere ribadito con forza anche grazie alle opportunità messe in campo dal Governo. È il messaggio che è partito dalla Mostra d’Oltremare di Napoli durante questa prima edizione di LTS Expo, di cui si è fatto portavoce il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, il Sen. Antonio Iannone, intervenendo all’apertura dei lavori.

“La logistica – ha sottolineato il Sen. Antonio Iannone – è fondamentale dal punto di vista del Pil, sia in Campania che nel Mezzogiorno, ma a livello regionale non ha l’attenzione che merita Al riguardo, il Governo ha previsto investimenti importanti per 2 miliardi e 600 milioni di euro solo sui porti e in generale 700 milioni di euro per le infrastrutture in Campania. Apriamo una nuova stagione con il piano Mattei che farà del meridione d’Italia e in particolare della Campania il baricentro dell’intero Mediterraneo. Quello che è mancato per il passato – ha concluso il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti – è stata la visione più che i finanziamenti, il Governo Meloni li mette in campo entrambi”.

Parole che confermano come la scelta di Progecta di portare attraverso LTS Expo l’attenzione su un settore dell’impresa e dell’economia particolare e delicato come quelli della logistica, del trasporto e dei servizi, sia stata una scelta indovinata.