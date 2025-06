Tecnologie critiche, presentato bando STEP: 50 milioni per l’innovazione

- pubblicità -

Si è svolta lunedì 23 giugno 2025, presso il Circolo Canottieri Napoli, la presentazione del bando STEP – Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche, un convegno promosso da Confapi Napoli in collaborazione con la Regione Campania.

L’incontro, dal titolo “Opportunità di finanziamento per l’innovazione tecnologica in Campania”, ha avuto luogo nel Salone De Gaudio e ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, operatori del settore e rappresentanti istituzionali.

A introdurre gli interventi è stato il presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, che ha posto l’accento sulla portata strategica del bando. “STEP è una leva concreta per fare impresa là dove il futuro prende forma: nella tecnologia, nella sostenibilità, nella ricerca. È un investimento della Regione Campania da 50 milioni di euro, pensato per aiutare le imprese a guardare oltre Industria 4.0 e iniziare a vedere l’intelligenza artificiale”, ha detto Marrone.

Il direttore della Direzione Generale dell’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Sergio Negro, ha spiegato nel dettaglio l’importanza dell’iniziativa. “È una giornata importante, noi come Regione Campania siamo al fianco di tutto il tessuto imprenditoriale campano per promuovere tutte le iniziative che l’UE ci concede di poter affidare alle imprese campane che vogliono misurarsi, nella fattispecie, con un progetto sfidante dell’intera Europa, e cioè rispetto ai bandi classici che fino ad oggi sono sempre stati a disposizione delle imprese”, ha sottolineato Negro.

“Quest’oggi – ha aggiunto – presentiamo un’iniziativa che vuole avere una marcia in più rispetto al passato, e cioè l’ambizione di individuare progetti che siano in grado non soltanto di avere una forza propulsiva nei confronti dell’impresa stessa che li presenta, ma che abbiano la caratteristica di poter incidere sull’economia dell’intera Europa, perché progetti scalabili, riutilizzabili anche in altre realtà, e quindi capaci di incidere sui fabbisogni critici dell’Europa o sulle tecnologie più importanti che ci consentono di affrontare le sfide nei confronti dei grandi competitor internazionali. Mi riferisco essenzialmente agli Stati Uniti e a tutto il mondo dell’Est asiatico. Quindi è importante che noi diamo tutte le informazioni necessarie, perché questo bando ha una serie di peculiarità che vanno spiegate nel dettaglio, in maniera tale che le imprese possano presentare proposte circostanziate e già ben impostate per poter ottenere effettivamente il finanziamento”.

Soddisfazione anche da parte di Claudio Ricci, Amministratore Delegato del CIS Interporto di Nola, che ha dichiarato: “Il bando per il progetto STEP è un grande risultato. Ha una scala di investimento minima di 2 milioni e mezzo, il che significa che stiamo parlando di progetti significativi, con un impatto rilevante sul sistema. Noi siamo molto fiduciosi e, anche come Interporto e CIS, pensiamo di partecipare”.

A concludere i lavori è stato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello, che ha sottolineato il valore del bando per il territorio: “La Regione Campania sta crescendo e quindi significa che stiamo lavorando bene. Il bando STEP vuole contribuire a questa crescita, coinvolgendo l’imprenditoria campana. Questo incontro di oggi mira a chiarire quelle che sono le procedure per la partecipazione al bando”.

All’evento hanno preso parte anche Fiorella Ciullo, coordinatrice “STEP” per la Regione Campania, e Angelo Bruscino, presidente di Confapi Campania.