Ti-Net, la rete che supporta l’innovazione

Un nuovo network per mettere in rete spin-off universitari e imprese innovative con l’obiettivo di rendere disponibili alle aziende competenze, strumenti e facilities tecnologiche utili a sostenere processi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Nasce a Napoli “Ti-Net”, la rete che propone un modello operativo che unisce specializzazioni scientifiche e capacità di progettazione, per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione.

Il network di imprese parte da una collaborazione consolidata fra i soggetti promotori e il Centro servizi tecnologici dell’Università Federico II di Napoli (CeSMA) e punta a sostenere nuovi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico già a partire dalle rilevanti opportunità di bandi pubblici di ricerca aperti oggi. Ne fanno parte le società Tecup (capofila), Knowledge for Business, Sharps, la startup innovativa New Color Flower e gli spin-off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Arcadia, Cogito e Sein. Nel solo ultimo triennio, i soggetti della rete hanno promosso e collaborato a oltre 50 progetti di ricerca industriale, affiancando attività di supporto a startup, valorizzazione brevettuale e iniziative di innovazione.

“Ti-Net può contare su laboratori di ricerca e strutture tecnologiche dedicate, tra l’altro, a Intelligenza Artificiale, IoT e Deep Learning, a materiali bio-based e valorizzazione degli scarti agricoli, oltre che ad ambiti quali diagnostica elettronica, acquisizione e telemetria, vibro-acustica e condition monitoring”, ha sottolineato il presidente del network, Rosario Schiano Lo Moriello, presentando il network alla Fondazione Morra Greco. “Sul piano dei servizi, la rete affianca le imprese nella progettazione e nell’accesso a finanziamenti per iniziative di ricerca e innovazione, integrando competenze gestionali e finanziarie con specializzazioni verticali”.

La coordinatrice Federica Guida evidenzia: “Ti-Net prevede, tra le altre cose, attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso i canali e le piattaforme di Innovation Village e le reti universitarie. Non mancano servizi tecnologici specialistici per applicazioni e sistemi avanzati, con particolare attenzione anche a trasporti, monitoraggio industriale e ambientale, radioprotezione, sensoristica e materiali bio-based”.