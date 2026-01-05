Torna Tuttohotel alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

E’ il primo appuntamento fieristico dell’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Tuttohotel 2026 nei giorni 12, 13, 14 gennaio, dalle ore 10.00 alle 18.00, sotto il tema “Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, alla 6° Edizione, per ispirare e guidare gli operatori di settore in ogni scelta professionale, dalle soluzioni architettoniche ai servizi, all’ampia gamma di forniture per strutture ricettive, capaci di rispondere alle variegate esigenze degli ospiti di moderne residenze turistiche del terzo millennio.

Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive, organizzata da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, con accesso da Piazzale Tecchio nei padiglioni 5 e 6, e i patrocini di Regione Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e Federalberghi Napoli. Appuntamento ad ingresso gratuito e registrazione obbligatoria sul sito www.tuttohotel.info, per ricevere il badge dei tre giorni di fiera, riservato esclusivamente agli operatori del settore dell’ospitalità e a coloro che sono in procinto di avviare una struttura ricettiva. Una opportunità da non perdere, frutto di cinque edizioni in costante crescita, e un format che si conferma di successo per numero di espositori e visitatori che trovano tutte le risposte utili ad un settore in forte espansione, che richiede sempre maggiore specializzazione e professionalità.

Un panorama ampio con più di 180 brand, 30 eventi tra corsi, workshop e conferenze e un layout del percorso fieristico tra i padiglioni, rinnovato e di più semplice fruizione, grazie alle aree speciali e le mostre espositive evidenziate, dal Vision Hotel a GHD Green Hospitality Design, l’Area Convegni Extra Net, e le novità 2026 Villas Experience Conference, Beach Club Expo e Bartender Show.

Ovvero una risposta fattiva di qualità, innovazione e networking per gli operatori professionali del settore hotellerie, nonché una straordinaria vetrina B2B di riferimento anche per agriturismo, spa, stabilimenti balneari e strutture ricettive extra-alberghiere.

Tra formazione, networking e aggiornamento professionale iniziando con l’area Vision Hotel, che caratterizza l’evento fin dal suo esordio, un’installazione innovativa che ricrea un albergo simulato suddiviso in aree come camere, spa, bagni e aree comuni, progettate da architetti e studi di design che coinvolgono aziende leader. Una fonte di ispirazione per chi vuole rinnovare o progettare strutture ricettive all’avanguardia, con soluzioni personalizzate e arredi su misura pensati per l’ospitalità mediterranea.

GHD, Green Hospitality Design dedicata alle soluzioni green e sostenibili, con prodotti per l’outdoor e le vacanze open air, un segmento in crescente espansione per il turismo contemporaneo che punta all’ecosostenibilità e l’esperienza all’aria aperta. Extra Net, l’area convegni che propone workshop e corsi specifici per gestori di B&B, case vacanza e strutture extra alberghiere, supportando il settore nelle sfide della digitalizzazione e della gestione efficiente. E poi gli attesi e prestigiosi Tuttohotel Awards con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, premi riservati alle eccellenze dell’ospitalità mediterranea, valorizzando i manager, i professionisti e le strutture che nel 2025 hanno contribuito a elevare qualità e innovazione nel turismo. Mentre le novità dell’anno sono Villas Experience Conference, un’occasione di approfondimento dedicato all’ospitalità esclusiva in ville, casali e dimore storiche, che offre confronto e aggiornamento sul trend emergente, lontano dall’overtourism.

Bar Tender Show area dedicata alla competizione tra bartender, con momenti di talk e approfondimenti di esperti sulla mixology, e il settore beverage.

E Beach Club Expo spazio dedicato a forniture e servizi per stabilimenti balneari e beach club, settore strategico per il turismo costiero del Sud Italia. Tutto in un contenitore fieristico studiato con cura, per offrire ai fruitori di Tuttohotel, incontri con i decision maker, proprietari e manager di strutture ricettive di alto profilo provenienti dalle principali aree turistiche come Capri, Ischia, Costiera Amalfitana, Cilento, Puglia, Calabria, Sicilia e isole minori, garantendo un networking qualificato e opportunità concrete di business.