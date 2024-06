Trasformazione digitale come chiave per la rinascita del Sud, incontro a cura di Confcommercio Palermo

Digitalizzazione: l’Italia si colloca al 18esimo posto tra i 27 membri UE, secondo DESI, lo strumento di valutazione della Commissione Europea che misura i progressi nel campo della digitalizzazione di economia e società nel Vecchio Continente. A pesare su questo risultato è la mancanza di competenze digitali di base tra i cittadini e aziende: solo il 60% delle PMI italiane ha raggiunto un livello base di intensità digitale.

Eppure la trasformazione digitale continua ad essere l’unica strada per un miglioramento del tessuto economico e sociale, soprattutto nel Sud del Paese, come vuole sottolineare l’evento “Trasformazione Digitale in azienda, per un cambio di passo tra tutele e opportunità”, che si terrà a Palermo il 18 giugno alle ore 10,30 nella sede di Confcommercio, presso la Sala Consiglio in Via E.Amari, 11.

L’evento organizzato e promosso da Global Thinking Foundation, vedrà la partecipazione di istituzioni, mondo delle imprese e professionisti. «Sicurezza digitale e quindi cyber sicurezza è un tema cruciale nella governance di impresa e si lega anche a un concetto di responsabilità sociale condivisa. Le aziende, infatti, sono responsabili pure nei confronti dei propri lavoratori e dovrebbero metterli al sicuro da attacchi informatici e cyber violenza. Questo sarà un tema che andremo ad approfondire sulla base dei dati e delle esperienze raccolte sul territorio e a livello europeo certi di un dibattito che sarà proficuo per tutti sia gli imprenditori che i lavoratori e le lavoratrici», ha dichiarato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, che modererà l’evento.

Saranno presenti, per i saluti istituzionali: Concetta Di Benedetto, U.O. PO e contrasto alla discriminazione, Comune di Palermo, Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo e Vice Presidente Nazionale Confcommercio, Alessandro Scalia, Presidente Unione Avvocatura Siciliana e Margherita Tomasello Terrasi, Presidente Terziario Donna Palermo e Vicepresidente Confcommercio Palermo.

Tra i relatori che animeranno il dibattito sulla trasformazione digitale, tra ritardi e opportunità: Silvia Gentili, investment Principal Cassa Depositi e Prestiti, Laura Mazza, Segretario del Parlamento del Mediterraneo, Giuseppe Di Rosa, Founder e Managing Partner Studio Legale Beelaw.

Al termine del dibattito verrà proiettato il documentario “Dipendenze: No, Grazie”, introdotto da Martina Gangi, Responsabile Progetto Focus Sud Global Thinking Foundation. L’opera diretta da Federica Toscano affronta, in una narrazione di circa 34 minuti, il fenomeno delle ludopatie digitali, forme di dipendenza che hanno un impatto molto evidente sul budget familiare, esponendo i cittadini e le famiglie a problematiche legate a sovraindebitamento e al rischio di essere vittime di fenomeni di usura ed estorsione.

“Dipendenze: No, Grazie” è prodotto dalla Global Thinking Foundation che sta realizzando numerose iniziative nella città di Palermo, per sensibilizzare su temi fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.