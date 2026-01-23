Turismo, si prevede una grande primavera, ma attenti all’effetto boomerang

- pubblicità -

“Tutti – ma proprio tutti – gli indicatori in nostro possesso prevedono e preannunciano una primavera straordinaria per il turismo a Napoli. Forse la migliore stagione dal boom di qualche anno fa.

Ma non possiamo negare una certa preoccupazione: il rischio che il boom si trasformi in boomerang è elevato, ben più che in altre occasioni”. Parola di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania.

Conte, alla guida di Worldtours, conferma: “Napoli e gli altri territori della Campania non sono mai stati attrattivi come in questo momento, le prenotazioni preannunciano già un tutto esaurito da gestire per i primi ponti. Proprio per questo motivo, offrire un’esperienza degna al turista nel momento di maggiore visibilità, e maggiore difficoltà nel gestire i flussi, è fondamentale per creare quel turismo di ritorno che tanto preoccupa gli operatori”.

Ma quali sono questi rischi a cui fa riferimento Conte? “In primis, parliamo dei cantieri. Sono centinaia, ancora aperti e che rischiano di accompagnarci anche a Pasqua, in primavera e nel periodo estivo”.

E poi c’è Bagnoli, con tanto di America’s Cup: “I tempi di consegna non rispettati sono il primo rischio. Lavori non conclusi comportano sempre difficoltà logistiche e organizzative evidenti, specialmente per chi lavora nel turismo extra-alberghiero. Una città in cui è complesso muoversi, spostarsi, programmare in anticipo è una città in cui, per quanto possa essere bella, un turista difficilmente tornerà”.

“Guardiamo inoltre con preoccupazione a quanto sta accadendo per le Olimpiadi Invernali Milano – Cortina (il riferimento è all’accesso esclusivo Stellantis alle aree ristrette della competizione, ndr). Non vorremmo che un modello simile venisse adottato anche per la nostra America’s Cup. Sarebbe uno schiaffo a migliaia di lavoratori che hanno accettato di tutto in questi anni per il bene della città e che si vedrebbero penalizzati proprio nel momento di raccogliere i frutti di questi sacrifici”.

“Dalla giunta Fico – continua Conte – ci aspettiamo rassicurazioni in tal senso, che vadano a blindare un percorso iniziato insieme e che ha le potenzialità per cambiare per sempre indotto, economie e storia di Napoli e del territorio”.

“Noi operatori – conclude Conte – come sempre siamo pronti a tendere la mano e gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma ora chiediamo alla politica e alla macchina statale in generale di accelerare i tempi. La congiuntura ci mette davanti a un’occasione irripetibile che non può e non deve essere mancata a causa di rallentamenti ingiustificabili”.