Tutto pronto per il Festival del Management

Non poteva che continuare la collaborazione tra Manageritalia e Sima, Società italiana di management, che l’8 e 9 maggio organizza a Napoli con l’Università Federico II la terza edizione del Festival del Management.

Dopo le due precedenti edizioni all’Università Bocconi di Milano, l’importante manifestazione si sposta al Sud a Napoli, Capitale della Cultura d’impresa 2025, mettendo al centro del dibattito il ‘Deep blue’, il blue profondo della Blue Economy: dall’esplorazione e dallo sfruttamento del blue dello spazio, alla scoperta e alla utilizzazione delle risorse del blue marino e subacqueo. Protagonista sarà anche Manageritalia Campania che vedrà, tra l’altro, la partecipazione del suo presidente Ciro Turiello alla tavola rotonda di sabato 9 maggio alle 14,30 dal titolo Il blue della rigenerazione urbana industriale.

“E’ veramente importante – dice Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania – aver portato a Napoli questa prestigiosa manifestazione sul ruolo economico e sociale del management. Questo per aumentare il tasso di managerializzazione del nostro tessuto economico che è ancora troppo basso, ma anche per ribadire il ruolo che i manager hanno nell’affiancare gli imprenditori nello sviluppo delle imprese e nell’aumentare la crescita, anche sociale, dei territori. La nostra partecipazione è motivo di impegno e orgoglio per noi e per i nostri oltre 700 manager associati in citta e regione”. Gli ultimi dati Inps su dirigenti privati elaborati da Manageritalia confermano la scarsa managerialità del tessuto produttivo campano con 0,3 dirigenti ogni 100 lavoratori dipendenti, contro una media nazionale di 0,9 e il rapporto di 1,7 in Lombardia e di 2,5 a Milano.

“Il nostro patrocinio e la nostra collaborazione con il Festival del management continuano – dice Marco Ballarè, presidente Manageritalia – per supportare una maggiore conoscenza del ruolo determinante che i manager e la gestione manageriale hanno, oggi ancor più, per lo sviluppo dei territori, la crescita, la produttività e competitività delle aziende e il benessere e il senso del lavoro delle persone. Un ruolo anche sociale, quello del manager, ancor più in momenti di profonda trasformazione come quelli odierni per guardare davvero ad un futuro di crescita sostenibile che metta le persone e i territori al centro”. Oltre alle tematiche dello spazio e del mare, il Festival approfondirà anche le questioni legate alla salute, alla filiera alimentare, al commercio – settore particolarmente significato alla luce dei dazi Usa – all’innovazione, all’intelligenza artificiale, ma anche al turismo, alla rigenerazione sociale e urbana, alla riorganizzazione dell’industria automobilistica, alla cultura del management.