TuttoHotel, bilancio positivo per la VI edizione

Il bilancio è positivo per Tuttohotel che ha concluso la 6° edizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con numeri esponenziali e crescita dell’evento sia nell’immediato che in prospettiva per i prossimi allestimenti. La fiera e mostra espositiva del settore hotellerie ha richiamato più di 10.000 visitatori interessati all’alberghiero ed extralberghiero che nei padiglioni 5 e 6 del polo fieristico partenopeo, hanno potuto incontrare e valutare le proposte delle oltre 200 aziende e 142 espositori presenti e partecipare ai 57 eventi tra convegni, corsi di formazione e dimostrazioni che si sono alternati durante la tre giorni.

Una forte rappresentanza anche delle associazioni nazionali e regionali di categoria tra cui AMIRA Napoli-Campania, APCN, FIC, URCC, AIS Napoli, AICAF, AIBES, ABBAC, ADA e AIH, oltre a 12 sponsor tecnici e 13 media partner del settore dell’ospitalità.

Grande centralità e aspettativa premiata dal pubblico per gli allestimenti dedicati al mondo della ricettività turistica proposti dagli Architetti nelle aree Vision Hotel e GHD Green Hospitality Design, che hanno messo a fuoco il significato della manifestazione con il tema “Tailor Made: Ospitalità su Misura” basandosi su novità tecnologiche e sostenibilità, grazie a professionalità e partner di qualità.

“Il settore ha bisogno di appuntamenti come questo per trovare ispirazione e confrontarsi con le novità sia strutturali che dei servizi – ha evidenziato il direttore organizzativo Raffaele Biglietto facendo un bilancio di quest’ultima edizione, esaminando le tendenze e le richieste degli operatori del settore, sempre in evoluzione- Tuttohotel non è un semplice salone fieristico, ma un appuntamento in cui filiere, idee e soluzioni si incontrano per far tornare l’operatore in struttura con nuove ispirazioni: il fornitore giusto, una tecnologia utile, un’idea di design, ovvero un contatto che apre a una collaborazione o a una nuova partnership. La domanda è esigente e bisogna stare al passo con i tempi, proprio per questo, il giorno dopo la fine della fiera stiamo già lavorando per migliorare la manifestazione, per l’ampliamento e soprattutto per rafforzare il ruolo di Tuttohotel come appuntamento di riferimento dell’ospitalità nel Sud Italia. Abbiamo avuto tante visite da regioni limitrofe, dal basso Lazio, dalla Puglia, dalla Calabria, quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare sull’apertura, attirare sempre più bayer da fuori regione e in particolare dal Centro Sud Italia. Perché l’ospitalità del Sud oggi ha tutte le carte per poter competere su standard internazionali.” www.tuttohotel.info