TuttoHotel, inaugurazione lunedì 12

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli lunedi 12 gennaio 2026, dalle ore 10.30 si inaugura la 6° edizione di Tuttohotel che prosegue fino a mercoledi 14 gennaio, tra innovazione e networking per gli operatori professionali del settore alberghiero ed extra alberghiero.

Al taglio del nastro e presentazione alla stampa della 6^ edizione partecipano: Vincenzo Maraio – Assessore al Turismo, promozione del territorio, transizione digitale Regione Campania, Teresa Armato – Assessore al Turismo e alle attività produttive Comune di Napoli, Francesca Pagliari – Presidente Federalberghi Napoli, Luca De Siero – Consigliere Nazionale Italgrob Federazione nazionale distributori Food & Beverage Ho.re.ca., Remo Minopoli – Presidente Mostra d’Oltremare, Maria Caputo – Consigliere delegato Mostra D’Oltremare, Raffaele Biglietto – Ideatore e Direttore Tuttohotel. Intervengono gli architetti coinvolti nella realizzazione delle mostre espositive “Vision Hotel” e “Green Hotel Design”.

Prende il via l’appuntamento per professionisti del settore alberghiero e dell’ospitalità extra alberghiera del territorio ad ingresso gratuito ma a prenotazione obbligatoria sul sito www.tuttohotel.info, organizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group che rappresenta una straordinaria vetrina per hotel, B&B, agriturismi, spa, stabilimenti balneari e strutture ricettive extra-alberghiere. Una piattaforma espositiva ormai consolidata, ma anche un luogo dove innovazione, design e servizi creano opportunità di crescita e confronto. La fiera B2B di riferimento per l’industria turistica del centro-sud Italia tra innovazione e networking per l’ospitalità Mediterranea del futuro, copre ogni esigenza del settore, con oltre 180 brand protagonisti e 30 eventi di formazione che favoriscono business, networking, aggiornamento professionale e accrescimento culturale.

L’area espositiva tradizionale è affiancata da spazi tematici altamente specializzati, mostre espositive tra cui spicca il Vision Hotel, un’installazione innovativa che ricrea un albergo simulato suddiviso in aree come camere, spa, bagni e aree comuni, progettate in scala 1:1 dagli architetti Francesco Della Femina con l’installazione “Rifugio Mediterraneo su misura”, Ars Constructa con l’architetto Manuela Tirrito e l’installazione “Zen Suite: Spazio in Equilibrio”, gli Architetti Diodoro Carrera e Donatella Parlato con l’installazione “Un’altra casa!” e l’architetto Massimo Giordano con l’installazione “Hotel in Motion”. Professionisti di studi di design specializzati, con il coinvolgimento di aziende leader. Ed ancore l’area GHD Green Hotel Design curata da Fervistudio Outdoor dell’architetto Antonio Visone, che presenta l’installazione “E.D.E.N.” (Eastern – Disposition – Experience – Natural), un’area dedicata alle soluzioni green e sostenibili, con prodotti per l’outdoor e le vacanze open air. E poi le iniziative formative, nell’area Extra Net con workshop e corsi specifici per gestori di B&B, case vacanza e strutture extra alberghiere. Da non perdere i prestigiosi Tuttohotel Awards, sempre lunedi 12 alle ore 15.00 nella sala convegni del Padiglione 5, che vedranno come ogni anno la premiazione di strutture e professionisti dell’accoglienza, e poi le novità di quest’anno Villas Experience Conference, il Bar Tender Show e Il Beach Club Expo.