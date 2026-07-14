UniCredit, minibond da 5 milioni per impianti fotovoltaici

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UniCredit struttura per Union S.p.A., Società Benefit attiva nelle energie rinnovabili, un nuovo minibond tokenizzato su blockchain pubblica, consolidando il percorso di innovazione nel mercato dei capitali attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali intrapreso lo scorso anno e il sostegno agli investimenti sostenibili delle imprese italiane.

L’operazione

L’operazione, del valore di 5 milioni di euro e con una durata di dieci anni, è interamente sottoscritta da UniCredit. Le risorse finanziano l’acquisto e la realizzazione di cinque impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno, per una capacità complessiva di 5 MW. L’investimento è finalizzato alla produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuisce, seppur inizialmente in misura contenuta, all’avvio di un percorso di autoproduzione di energia pulita destinata alla vendita.

81 minibond nel Sud per 370 milioni

Con questa emissione, UniCredit porta a 81 il numero dei minibond strutturati nel Sud Italia dal 2018, per un controvalore complessivo di 370 milioni di euro.

Il minibond rafforza l’evoluzione digitale degli strumenti di finanziamento destinati alle PMI e alle mid-cap italiane. La tokenizzazione del titolo e la sua registrazione su blockchain pubblica rendono più efficienti, trasparenti e tracciabili i processi di emissione e gestione dell’obbligazione, mantenendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità.

Nuova generazione di funzionalità digitali

Rispetto alla prima emissione tokenizzata strutturata da UniCredit, questa seconda operazione introduce una nuova generazione di funzionalità digitali e amplia il livello di automazione lungo l’intero ciclo di vita del titolo. L’infrastruttura tecnologica di BlockInvest integra un motore proprietario di calcolo, un evoluto calculation engine, che gestisce direttamente le logiche cedolari e i flussi finanziari dell’obbligazione, riduce il rischio operativo e digitalizza attività finora esterne al sistema. Consente inoltre la gestione automatizzata di specifiche clausole finanziarie, attraverso la mappatura integrata di opzioni call e put e l’applicazione automatica di eventuali meccanismi di floor e cap. Il sistema migliora l’efficienza operativa e rende più puntuale il monitoraggio del titolo nel tempo.

L’iniziativa conferma la crescente maturità delle infrastrutture digitali applicate ai mercati privati e dimostra come la tecnologia blockchain contribuisca non soltanto alla registrazione e alla certificazione degli strumenti finanziari, ma anche alla gestione automatizzata dei processi che ne accompagnano il ciclo di vita, aprendo nuove applicazioni per il finanziamento dell’economia reale.

Ferdinando Natali

“Con questo minibond UniCredit rafforza un’offerta di finanza digitale che entra sempre più nei progetti industriali e ne accompagna la realizzazione. L’emissione che abbiamo strutturata per Union combina il supporto allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile con soluzioni di capital market che rendono più automatizzata, trasparente e programmabile la gestione dei flussi finanziari. Nel Sud continuiamo a sostenere le imprese con strumenti costruiti sulle loro esigenze di investimento e crescita”, commenta Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit.

“La transizione energetica richiede investimenti, visione e la capacità di adottare strumenti innovativi a supporto della crescita – dichiara l’AD di Union Massimo Accurso – Con questa operazione compiamo un passo importante nel nostro percorso di sviluppo, accelerando gli investimenti nella realizzazione di cinque nuovi impianti fotovoltaici e rafforzando il ruolo di Union nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La collaborazione con UniCredit conferma la solidità del nostro progetto industriale e ci permette di coniugare innovazione finanziaria, sostenibilità e crescita, creando le condizioni per generare valore nel lungo periodo.”

Vincenzo Andreozzi (Union)

“Questa operazione rappresenta un’evoluzione significativa nella strategia finanziaria di Union – aggiunge il CFO di Union Vincenzo Andreozzi – L’utilizzo di un minibond tokenizzato su blockchain pubblica ci consente di accedere ad uno strumento innovativo che rende più efficienti, trasparenti e automatizzati i processi di gestione finanziaria, confermando al tempo stesso la capacità dell’azienda di dialogare con stakeholder finanziari attraverso soluzioni evolute. La collaborazione con UniCredit testimonia la nostra credibilità finanziaria e rafforza un modello di crescita fondato su una gestione equilibrata degli investimenti e su un approccio orientato all’innovazione.”

Nell’emissione UniCredit agisce in qualità di arranger e unico investitore. BlockInvest fornisce l’infrastruttura tecnologica per la tokenizzazione del titolo, mentre Weltix opera in qualità di Responsabile del Registro, ai sensi della normativa vigente. Simmons & Simmons assiste l’emissione per gli aspetti legali, documentali e fiscali.