Unicredit sottoscrive minibond ESG per 4 milioni di GM Zincatura

UniCredit sottoscrive integralmente un minibond ESG-linked da 4 milioni di euro, garantito al 77% dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per conto del Mimit, emesso da GM Zincatura S.r.l., azienda specializzata nella zincatura a caldo di materiali in acciaio per edilizia e infrastrutture.

L’operazione, della durata di dieci anni, con scadenza al 23 giugno 2035, finanzia un piano di investimenti complessivo di 5,6 milioni di euro, destinato all’acquisizione e valorizzazione di un nuovo sito produttivo a Striano in provincia di Napoli.

Con questa operazione, UniCredit sostiene concretamente la crescita industriale e l’accesso al credito di lungo termine per le Pmi del Mezzogiorno.

L’azienda acquisita da GM Zincatura comprende un lotto di oltre 10 mila metri quadrati situato nella zona P.I.P. di Striano, comprensivo di un immobile prefabbricato in calcestruzzo di circa 2.500 metri quadrati attualmente in corso di completamento. L’area sarà destinata alle attività di imballaggio e stoccaggio di materiali zincati, liberando così capacità produttiva nei lotti attuali e ottimizzando i flussi logistici e industriali dell’azienda nonché potenziare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano di investimento, finanziato attraverso il minibond, prevede 3 milioni di euro per l’acquisizione del ramo d’azienda, 2 milioni di euro per lavori di adeguamento dello stabilimento a cui si aggiungono 600 mila euro destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 400 kW sulla copertura dell’edificio, con l’obiettivo di aumentare l’autosufficienza energetica del sito.

Grazie a questo investimento, GM Zincatura potrà rispondere in modo più competitivo alla domanda crescente proveniente da grandi cantieri infrastrutturali nazionali, tra cui la linea ferroviaria Alta Velocità Napoli–Bari (tratta Orsara–Bovino). L’azienda conferma così il proprio ruolo nella filiera della componentistica in acciaio per opere pubbliche strategiche.

“L’emissione e la sottoscrizione del Minibond GM Zincatura dimostra come la finanza innovativa e sostenibile possa diventare una leva concreta di crescita industriale nel Sud Italia – dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit –. Accompagniamo le imprese a radicarsi sul territorio e ad efficientare gli investimenti in tecnologie e infrastrutture strategiche con una grande attenzione al miglioramento dei parametri Esg”.

“L’acquisizione del sito di Striano e il supporto finanziario ricevuto da UniCredit rappresentano un passo strategico verso una gestione finanziaria più evoluta e diversificata – afferma Raffaele Parisi Cfo di GM Zincatura –. Il nuovo hub permetterà di migliorare la logistica, aumentare la capacità produttiva e affrontare con maggiore prontezza le richieste dei grandi progetti infrastrutturali in corso nel Paese”.