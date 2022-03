inFinance on air con La Finanza in Azienda – Keep it Simple!: già confermata anche una terza stagione.

La Finanza in Azienda – Keep it Simple!, il programma televisivo in 10 puntate seguito da una media di oltre 35.000 spettatori e prodotto da inFinance (www.infinance.it) – società di consulenza e formazione specializzata in finanza aziendale – in collaborazione con l’editore BFC Media (bfcmedia.com), è in onda con la seconda stagione tutti i mercoledì alle ore 21:00 su SKY 511, DTT 260, TiVùSat 61 e in diretta streaming su BFCvideo.com.

A condurre la trasmissione è Ivan Fogliata, Executive Partner di inFinance ed esperto di finanza aziendale, tema attorno al quale ruotano le puntate concepite con un format frontale della durata di 28 minuti: due, inoltre, sono gli ospiti presenti ad ogni puntata tra esponenti di aziende, banche e società finanziarie. Il dialogo aperto con loro è costruito nell’ottica di approfondire uno specifico aspetto della materia, con un linguaggio semplice e diretto.

“La Finanza in Azienda vuole portare in tv il confronto nato intorno ai principali temi della finanza aziendale, con il contributo di professionisti del settore e la voce di un pubblico che cerca risposte a quesiti che, solitamente, non riescono a trovare spazio sui mass media. Tra i temi trattati l’accesso al credito, il fintech, il business plan e molto altro”, dichiara Nicola Dario, CEO inFinance.

Tra gli ospiti in trasmissione figure come Massimo Gianolli, CEO di GeneralFinance, Giorgio Medda, Amministratore delegato di Azimut Holding, Tiziana Marongiu, Chief Business Development Officer di CREDIMI, Andrea Berna, Responsabile Rete Commerciale Italia di Banca Ifis, Massimo Arduini, Responsabile commerciale Credem banca, Anna Giuliani, Head of Credit Risk Management di BASF Italia, Alberto Dal Sasso, Board member di Nielsen e Presidente di IAA (International Advertising Association), Claudia Erba, Brand Communication Director di WINDTRE, Biagio Russo, Direttore Marketing Renault Italia, Davide Maria Damiani, Sales Promotion Manager di Repower, Ivan Losio e Massimo Meloni, Partner di EY, Federico Sforza, CEO di Aidexa, Egidio Cozzi, CEO di Bialetti e Alessandro Fischetti, CEO di Leanus.

Dato il successo di ascoltatori e l’interesse da parte di un pubblico, che cerca sempre più il confronto con il programma, BFC Media ha confermato in anticipo la terza stagione della trasmissione.

“Finanza in azienda è una delle nostre coproduzioni di maggior successo, fortemente voluta dal nostro editore Denis Masetti per l’altissimo valore e interesse degli argomenti trattati ”, dichiara Valerio Gallorini Project manager multimedia Forbes Italia.