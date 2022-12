Infrastrutture, Pepe (Lega): approvati due progetti importanti per Alta Velocità al Sud.

“Approvati oggi due progetti importanti per l’Alta Velocità nel Mezzogiorno sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania per uno stanziamento di 4,5 miliardi. Come informa il Mit, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha dato il via libera per la realizzazione di opere che rientrano in quelle del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T, che collega Palermo a Helsinki, utili a facilitare i collegamenti nell’ottica della realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Grazie al ministro Salvini sarà garantito un intervento fondamentale per il sud d’Italia, volto a facilitare i collegamenti commerciali e assicurare allo stesso tempo il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Così in una nota Pasquale Pepe, responsabile dipartimento Mezzogiorno della Lega.