Innovaway diventa Premium Partner di Infinidat, azienda leader in soluzioni storage di livello enterprise che aiuta le imprese e i services provider a migliorare il proprio vantaggio competitivo basato sui dati su larga scala. L’architettura storage software-defined di Infinidat offre latenza di microsecondi, cyber storage resilience, disponibilità del 100% e scalabilità con un TCO notevolmente inferiore rispetto alle tecnologie storage concorrenti.

Una tappa importante per Innovaway, società ICT di rilievo internazionale, che si conferma tra le realtà di digital transformation in più rapida ascesa e un player dotato di forte appeal sul mercato.

Innovaway sta potenziando gli investimenti sui mercati esteri con acquisizione di capitale, competenze e partnership con aziende all’avanguardia sempre nell’ottica di offrire alle aziende le più avanzate soluzioni tecnologiche. ll riconoscimento Premium Partner di Infinidat rappresenta un traguardo significativo per Innovaway che si attesta tra le migliori società digital del Paese.

Infinidat offre, infatti, un portafoglio pluripremiato di soluzioni storage enterprise sia per ambienti primari che secondari, che garantiscono elevate prestazioni, alta affidabilità, resilienza del cyber storage e una scalabilità multi-petabyte. Le piattaforme InfiniBox®, funzionano sull’architettura di archiviazione software-defined di Infinidat, InfuzeOS™, utilizzano algoritmi di deep learning di Neural Cache per l’automazione intelligente, offrono Cyber storage resilience grazie a InfiniSafe® e sfruttano gli strumenti basati su cloud InfiniVerse® per semplificare l’amministrazione dello storage e AIOps.

La sede centrale dell’azienda si trova a Herzliya, Israele, e la sede degli Stati Uniti a Waltham, Massachusetts.

“Siamo felici e onorati di questo riconoscimento perché oltre a certificare il grande lavoro svolto in questi anni, ci permette di poter contare su un’azienda di storage enterprise altamente innovativa per servire ancora più efficacemente i nostri clienti, creando opportunità e miglioramenti che non erano possibili in precedenza”, ha dichiarato Antonio Burinato, General Manager di Innovaway. “La qualifica di Premium Partner di Infinidat certifica la capacità, il know-how e l’expertise di Innovaway nel costruire strategie di digital transformation di successo per i clienti, favorendone la crescita e gestendone il rendimento in modo efficace”.

“Siamo entusiasti che Innovaway sia diventato uno dei nostri Premium Partner: questo riconoscimento è la conferma di come l’impegno reciproco verso il raggiungimento di un comune obiettivo porti sempre a ottimi risultati. Per Infinidat, infatti, i partner strategici sono fondamentali e il 2022 è stato un anno eccezionale per quanto riguarda la crescita del nostro canale a livello globale. Questa significativa crescita si basa su una strategia di co-vendita estremamente efficace, che ci permette di garantire alle aziende un valore aggiunto senza precedenti. Inoltre, grazie ai miglioramenti e alle importanti novità recentemente introdotte nel nostro Channel Partner Program siamo certi che il 2023 porterà risultati ancora più importanti e soddisfacenti per i nostri partner di canale”, ha affermato James Lewis, EMEA & APJ Channel Sales Director di Infinidat.

IL GRUPPO INNOVAWAY

Il Gruppo Innovaway, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di 50 milioni, offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia; annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. Innovaway aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale, grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale; è un partner italiano affidabile, resiliente e flessibile. I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway; sono prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne. E’ attiva in 10 sedi, eroga i servizi end-to-end, supportando Clienti in tutto il mondo. Attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti e guida i processi di Digital Transformation end to end grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del proprio network di partner. Innovaway ha competenze altamente specializzate in Digital Solutions con Black Peak Technologies, in SAP con P&A Solutions, società del gruppo, nello sviluppo di tecnologie IoT e capacità consulenziali ad alto valore aggiunto. Ha le sedi centrali a Milano, Roma e Napoli e sedi a Torino, Benevento, Bari, Catanzaro e tre sedi all’estero a Tirana in Albania, a Rotterdam in Olanda e a Sofia in Bulgaria.

INFINIDAT

Infinidat aiuta le imprese e i services provider a potenziare il proprio vantaggio competitivo basato sui dati su larga scala. L’architettura storage software-defined di Infinidat offre latenza di microsecondi, disponibilità del 100% e scalabilità con un TCO notevolmente inferiore rispetto alle tecnologie storage concorrenti. L’azienda offre un portafoglio pluripremiato di soluzioni storage enterprise sia per ambienti primari che secondari. La sede centrale dell’azienda si trova a Herzliya, Israele, e la sede degli Stati Uniti a Waltham, Massachusetts. Ulteriori informazioni su Infinidat sono disponibili su www.infinidat.com/it