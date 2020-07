INPS: al 7 luglio pagate 7,3 milioni di prestazioni di cassa integrazione totali su 7,6 milioni.

Al 7 luglio, il numero di casse integrazioni pagate direttamente dall’Inps è di

circa 7,3 milioni, su un totale di circa 7,6 milioni.

Il numero di lavoratori che non ha ancora percepito almeno un pagamento, sulle

domande presentate entro il 31 maggio, è di 9.850.

Sulla base di domande regolarmente presentate dopo il 31 di maggio, sono in

attesa di essere pagati 165.576 lavoratori, che tuttavia hanno già ricevuto

almeno un pagamento riferito a integrazioni mensili di periodi

precedenti (sr41 ricevuti fino al 31 maggio).

In ragione di questo, sulla base delle domande regolarmente presentate, i

lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 7 luglio sono 89.004,

per la maggior parte (79.154) sono domande ricevute a giugno.

Nel complesso, al 7 luglio 2020, in relazione alle denunce prevenute sino al

giorno precedente, l’Inps ha perfezionato il pagamento delle integrazioni salariali

nei confronti di 3.031.495 lavoratori su 3.120.499, pari al 97,1% degli aventi

diritto.

Rispetto alle autorizzazioni, su 1.334.905 domande presentate al 31 maggio,

sono giacenti 22.965 non autorizzate a causa di interlocuzione con aziende,

ovvero l’1,8% di giacenze contro un autorizzato del 98,2%.

Le domande totali presentate al 9 luglio sono 1.570.042.

Le domande autorizzate sono 1.380.700 pari al 92,6% delle domande regolari.

Sono ancora da definire e in corso di accertamento 109.853 domande, la

maggior parte delle quali presentate quindi a giugno e luglio.

