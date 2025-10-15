Inps, Assegno Unico Universale, oltre 13 miliardi nel 2025

- pubblicità -

Nei primi otto mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024.

Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2024 – agosto 2025.

Sono 6.195.741 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.800.723 figli: l’importo medio per figlio ad agosto 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 €, e va da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei—auu.html).