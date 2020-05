Inps: più di 3mila anziani e disabili nuovi beneficiari del progetto Home Care Premium.

Sono 3.238 i nuovi vincitori del progetto Home Care Premium, per effetto dello scorrimento straordinario della graduatoria 2019.

Ad essi si aggiungono 11.804 nuovi idonei. Il totale degli assegnatari dei benefici, destinatari di prestazioni dirette e indirette a supporto di persone con disabilità, arriva così a 30.785.

Il Fondo Unitario per le Prestazioni Creditizie e Sociali, da cui vengono attinti i fondi per finanziare il progetto, sta rimodulando le prestazioni che eroga, alla luce del nuovo scenario di emergenza sociale che si è venuto a creare negli ultimi mesi.

Si tratta di persone, la maggior parte anziani, che sono state colpite gravemente dall’emergenza COVID-19 e che, anche per le misure restrittive dettate per il contrasto all’epidemia, a fronte di gravi difficoltà ad accedere a prestazioni assistenziali attraverso gli ordinari canali, in questa misura trovano la possibilità di essere assistiti e presi in cura presso il loro domicilio.

La crisi ha messo in luce ancor più che in passato la fondamentale importanza di sistemi mutualistici come il Fondo, che, attraverso la solidarietà degli iscritti, fornisce misure di supporto nelle situazioni di particolare emergenza individuale e sociale.