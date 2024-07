Interporto Campano, Assemblea dei Soci approva bilancio

L’Assemblea dei soci di Interporto Campano S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari evidenziano il regolare andamento del piano di ristrutturazione e dei rimborsi obbligatori dei debiti finanziari previsti dall’AdR sottoscritto dalla società nel 2017 con i creditori finanziari.

L’Assemblea dei soci ha, poi, eletto per il prossimo triennio il nuovo CdA che sarà composto da Roberto Amodeo, Raffaele Cacace, Pasquale Carillo, Alfredo Gaetani, Giuseppe Maiello e Claudio Ricci. Gli istituti bancari ancora una volta hanno indicato quali propri rappresentanti Pietro Boiardi e Aldo Campagnola. Presidente della società per il prossimo triennio sarà ancora Alfredo Gaetani.

Nel successivo CdA, svoltosi a conclusione dell’Assemblea, i Consiglieri hanno riconfermato Claudio Ricci quale Amministratore Delegato di Interporto Campano S.p.A. con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Gli azionisti, quindi, hanno riconfermato il Consiglio di Amministrazione nel segno della continuità, dando piena fiducia alla governance che dal 2017 sta portando avanti parallelamente il Piano previsto dall’Accordo di Ristrutturazione nonché talune attività di sviluppo dell’Interporto di Nola.

Alfredo Gaetani, riconfermato Presidente della società, ha sottolineato: “Ci aspetta un triennio molto impegnativo per i progetti che stiamo perseguendo. Come fatto sinora, intendiamo proseguire nel percorso previsto dall’ADR, e se possibile anticiparlo. Va segnalato che stiamo registrando segnali positivi riguardo al trasporto intermodale, tanto che la controllata TIN spa – Terminal Intermodale Nola ha incrementato nel 2023 le sue attività (+3%) – in termini di UTI movimentate e le previsioni per il 2024 sono di una ulteriore crescita.”

L’Amministratore delegato di Interporto Campano S.p.A., Claudio Ricci, ha dichiarato: “L’obiettivo di Interporto Campano è consolidare il ruolo dell’interporto di Nola quale vero e proprio “Business Park”, sviluppando ulteriormente l’area e le attività intermodali. Ampliamento dell’area interportuale e valorizzazione del sito esistente, attrazione di nuovi utenti, investimenti per l’applicazione di tecnologie AI e automazione, restano tra i principali obiettivi che abbiamo in programma di realizzare.”