Intesa Sanpaolo, verso un utile netto di 7,5 miliardi con previsioni migliorative

I primi nove mesi del 2023 di Intesa Sanpaolo sono la dimostrazione della nostra

capacità di proseguire nello sviluppo di una banca dalla profittabilità elevata e

sostenibile, promotrice del più importante progetto per la coesione sociale nel

Paese, impegnata nel disegnare le nuove strategie di leader europeo. Ne traggono

e ne trarranno rilevante beneficio tutti gli stakeholders.

Nei primi nove mesi dell’anno la crescita dei ricavi da interessi ha reso possibile un

deciso aumento della redditività, di conseguenza i dividendi maturati sono pari a

4,3 miliardi di euro, dei quali 2,6 miliardi saranno pagati il 22 novembre come interim

dividend. La nostra banca risulta la prima in Europa quanto a dividend yield; è da

sottolineare che di questi circa il 40% è destinato alle famiglie italiane e alla

Fondazioni nostre azioniste, consentendo importanti interventi di carattere sociale

nei territori di appartenenza.

La stima di utile netto 2023 si colloca oltre i 7,5 miliardi; le previsioni per il 2024 e 2025

sono di un utile netto superiore a quello del 2023.

Le imposte dirette e indirette sostenute nei nove mesi sono pari a 4 miliardi di euro,

ciò comporta un aumento di 1,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2022, con

un incremento del beneficio apportato dai risultati di Intesa Sanpaolo al bilancio

pubblico.

Il credito a medio e lungo termine erogato in Italia nel semestre sfiora i 30 miliardi di

euro; le aziende da noi sostenute nel ritorno da temporanee difficoltà alla normale

operatività sono 2.800 nei nove mesi, con beneficio nella salvaguardia dei posti di

lavoro.

Consapevoli del forte impatto causato dall’inflazione, abbiamo dato la possibilità

di sospendere o rimodulare mutui e prestiti, concedendo erogazioni a tassi

agevolati e permettendo rateizzazioni a tasso zero; la cifra stanziata a favore di

imprese e famiglie è di 30 miliardi di euro.

È pienamente operativa isybank, elemento qualificante del nostro Piano d’Impresa

che ci colloca all’avanguardia in termini di offerta interamente digitale alla nostra

clientela. I clienti passati da Intesa Sanpaolo a isybank sono circa 300.000, con un

indice di soddisfazione assai elevato, così come è positiva l’adesione a isybank di

oltre 50.000 clienti provenienti da altre banche.

Negli anni la nostra Banca ha sviluppato un modello unico caratterizzata da: la

consolidata forza commerciale delle divisioni al servizio di famiglie e imprese, uno

sviluppo di rilievo delle attività del wealth management, un’offerta digitale

tecnologicamente avanzata, la gestione delle attività internazionali improntata

all’efficienza. Tutto ciò non solo ci consente di trarre benefici dal contesto attuale,

ma garantirà resilienza e redditività negli scenari futuri.

È per questo che Intesa Sanpaolo si colloca ai vertici del settore in Europa e ricopre

un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica

e di una società più inclusiva.

Con la giornata organizzata a Brescia abbiamo voluto rappresentare il nostro ruolo

di istituzione al servizio del Paese. Sostenere con 1,5 miliardi di euro l’impegno per il

sociale entro il 2027 – in aggiunta al miliardo del periodo 2018 – 2021 – significa

promuovere una società più equa in modo strutturale e concreto; i mille

professionisti della Banca coinvolti nei diversi progetti e le risorse investite ci

posizionano a pieno titolo come la principale istituzione in Italia e ai vertici mondiali

per impatto sociale; un obiettivo presente in maniera definita nel Piano di Impresa

2018-2021 e ulteriormente potenziato in quello in corso con 50 milioni di interventi

entro il 2025.

A garanzia di questo nostro impegno verso la comunità, che nasce dalla visione di

chi ha plasmato il Gruppo, in particolare il Presidente emerito prof. Giovanni Bazoli,

ho voluto dar vita a una nuova unità organizzativa dedicata – Intesa Sanpaolo per

il Sociale – che avrà sede a Brescia, un territorio generoso, storicamente portato

verso la solidarietà e verso il progresso civile.

Sono convinto che questo impegno, possibile grazie ai nostri risultati e alla nostra

solidità, contribuisca ad alimentarli e a consolidare la nostra leadership a livello

europeo.

Le parole di incoraggiamento espresse dal Pontefice nel suo messaggio mi rendono

profondamente grato e commosso.

L’impegno per il Paese nasce dalla comunità di Intesa Sanpaolo e dalle sue 100mila

persone. In una situazione caratterizzata da un forte aumento del costo della vita,

non solo confermiamo l’intenzione di procedere con l’aumento richiesto di 435 euro

mensili per il 2024 ma vogliamo anticipare entro la fine del 2023 gli incrementi

retributivi a valere sul quarto trimestre dell’anno, procedendo anche al ripristino

della base piena di calcolo del TFR, in attesa degli esiti della contrattazione

nazionale di settore. La tutela dell’occupazione rimane la nostra priorità assoluta,

anche nel contesto a forte spinta tecnologica.

La qualità professionale delle nostre persone è il fattore chiave per raggiungere

risultati solidi e sostenibili a favore di tutti gli stakeholder: a loro va il nostro grazie.

Così Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo