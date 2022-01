Investimenti green: raddoppia la raccolta di Ener2Crowd.

Ener2Crowd (www.ener2crowd.com), la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, è orgogliosa di annunciare i risultati 2021: 3,53 milioni di euro di raccolta che hanno fatto così segnare una crescita del +133% rispetto all’1,67 milioni di euro di raccolta del 2020.

Ed è raddoppiato anche il numero degli iscritti alla piattaforma, passando dai 2.500 iscritti dell’anno precedente agli attuali 5 mila “GreenVestor”.

«I membri della nostra community hanno portato ancora più forza alla nostra lotta per una transizione energetica partecipata, trasparente ed equa, passando da 4.900 a 6.100 euro procapite investiti, dimostrando così come le opportunità sostenibili possano essere un ottimo strumento di risparmio integrativo» commenta Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.

Risultati molto importanti per gli impatti in grado di produrre ma anche e soprattutto per l’esempio in grado di dare nell’ottica di una cultura generale che oggi accentra sempre di più nelle mani di pochi e lascia sempre meno ai più.