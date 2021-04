Ioapro, in corso la manifestazione a Roma, alta tensione: non siamo delinquenti, chiediamo solo di poter lavorare.

Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio.

Centro storico di Roma ‘blindato’ per la manifestazione non autorizzata lanciata dal movimento IoApro. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell’area attorno a piazza di Montecitorio.

I primi gruppi di manifestanti (dovrebbero essere sulle 20.000 persone) si stanno radunando a piazza San Silvestro e intonano cori “Libertà, libertà”.

“Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie – dice un manifestante arrivato da Napoli – non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno”.

Mentre un altro aggiunge: “Ci negano anche il diritto di manifestante. E’ stata un’impresa arrivare qui”. (ANSA)

Protesta dei ristoratori e vari movimenti autonomi. Piazza Montecitorio e dintorni completamente interdette dalla polizia, i manifestanti sono stati fatti confluire in piazza San Silvestro dove al grido di “libertà’” “volgiamo lavorare” non sembrano avere intenzione di muoversi dalla piazza dove si trovano. Un elicottero della polizia sorvola la zona. Sono centinaia di persone scese in strada contro le restrizioni, la polizia indossa caschi di protezione ed e’ in tenuta antisommossa ma per il momento la situazione sembra sotto controllo.

Il sit-in non è stato autorizzato tra le polemiche, e sarebbero oltre 50 le persone identificate. Tredici manifestanti, provenienti dalla Sicilia, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine alla Stazione Termini, altri identificati sui pullman in arrivo nella Capitale.