iPhone 13 a rate con le offerte degli operatori: si risparmia il 10% rispetto al prezzo di listino.

A settembre 2021 Apple ha svelato i nuovi iPhone 13 rinnovando la gamma di smartphone con nuovi modelli. La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato le offerte per averli a rate con i provider telco, effettuando un confronto con le tariffe presentate dai provider nell’autunno 2020, in occasione del debutto degli iPhone 12. Rispetto allo scorso anno, il risparmio per chi punta sulle offerte a rate aumenta passando dal 5% al 10%, in media, rispetto al prezzo di listino.

I nuovi iPhone 13 sono da poco disponibili sul mercato italiano. Gli operatori di telefonia mobile, in occasione del lancio della nuova gamma di smartphone di Apple, hanno presentato le offerte dedicate per l’acquisto a rate di questi nuovi iPhone. Grazie a queste promozioni, nuovi e già clienti possono acquistare uno dei nuovi iPhone 13 abbinandolo alla propria tariffa mobile. Il prezzo finale del device risulta, in tutti i casi, più basso rispetto al listino con il vantaggio, inoltre, di poter dilazionare il pagamento.

L’indagine di SOStariffe.it ha preso in considerazione le diverse offerte, rivolte a nuovi e già clienti, dei provider che hanno incluso nei loro listini gli smartphone presentati da Apple lo scorso settembre. I risultati dello studio sono poi stati confrontati con le offerte in vigore nell’autunno del 2020 in occasione del lancio della gamma iPhone 12. Rispetto allo scorso anno, il risparmio garantito dalle offerte con iPhone a rate è aumentato.

iPhone 13 a rate: si risparmia il 10% rispetto al listino

L’indagine ha considerato le offerte presentate tra fine settembre 2021 e inizio ottobre 2021 per l’acquisto dei nuovi iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max in abbinamento alle tariffe mobile proposte dai provider. I risultati ottenuti sono poi stati confrontati con le offerte presentante nell’autunno 2020 per l’acquisto degli iPhone 12 a rate.

Rispetto alla generazione precedenza, acquistare uno dei nuovi iPhone 13 con le offerte degli operatori conviene di più. Lo scorso anno, per gli iPhone 12, il risparmio medio rispetto ai prezzi di listino per chi sceglieva l’acquisto a rate era del 5%. I dati rilevati dall’Osservatorio SOStariffe.it per le offerte relative ai nuovi iPhone 13 confermano che il risparmio medio, rispetto al listino, è salito fino al 10%.

Il risparmio maggiore con il taglio da 256 GB

Scegliere un’offerta a rate per acquistare uno dei nuovi iPhone 13 diventa ancora più conveniente se si punta ai tagli di memoria superiori rispetto alla versione entry level. Lo studio conferma, infatti, come scegliendo il taglio da 256 GB (sia per iPhone 13 che per le varianti Pro) sia possibile risparmiare in media l’11% sulla spesa complessiva per l’acquisto dello smartphone. Con il taglio “base” da 128 GB, invece, il risparmio è più basso e scende fino al 7%.

Il dato in questione è in netta contro-tendenza rispetto allo scorso anno. Le offerte per gli iPhone 12 a rate, infatti, erano più convenienti scegliendo il modello entry level (da 64 per iPhone 12 e 128 GB per le varianti Pro). In questo caso, infatti, il risparmio garantito dalle offerte a rate arrivava fino al 15% rispetto al listino per iPhone 12 e fino al 9% per le varianti Pro.

Aumentano le offerte dedicate per l’acquisto di un iPhone a rate

Acquistare un nuovo iPhone 13 a rate, con le offerte dei provider, oltre ad essere più conveniente, è più facile rispetto a quanto registrato con iPhone 12 lo scorso anno. Il numero di offerte disponibili per l’acquisto a rate di un nuovo iPhone è, infatti, maggiore rispetto a quanto rilevato lo scorso anno. Per gli utenti, infatti, è possibile trovare offerte a rate per tutti i tagli di memoria (da 128 GB a 1 TB) disponibili.

Nel 2020, anche a causa di una scarsa disponibilità iniziale degli iPhone 12, gli operatori di telefonia mobile avevano presentato un numero inferiore di offerte, escludendo alcuni tagli di memoria dalla possibilità di acquisto a rate. Da notare, inoltre, che, tra i nuovi trend del mercato, c’è anche la possibilità di acquistare un iPhone 13 a rate con addebito nella bolletta dell’abbonamento Internet casa.

Come individuare le migliori offerte per i nuovi iPhone 13

