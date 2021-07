Istat, redistribuzione attraverso intervento pubblico, indice di Gini ridotto da 44,3 a 30,2.

Le misure straordinarie implementate nel 2020 (Reddito di emergenza, bonus per i lavoratori autonomi e bonus colf) hanno contribuito, insieme all’ampliamento nell’utilizzo di quelle già esistenti (RdC e Cig), a sostenere i redditi delle famiglie, pesantemente condizionati dalla crisi economica, riducendo la diseguaglianza, rispetto a uno scenario alternativo caratterizzato dall’assenza di tutte le misure citate. L’indice di Gini si riduce da 31,8 a 30,2 e il rischio di povertà dal 19,1 al 16,2%.

Le misure straordinarie per la pandemia da Covid-19 hanno avuto come obiettivo il sostegno al reddito di alcune categorie di individui, particolarmente colpite dalla crisi. Le misure per il Covid-19 considerate nelle simulazioni hanno consentito di ridurre il rischio di povertà dei disoccupati di circa 6,9 punti percentuali, di 3,5 punti per gli inattivi e di 2,6 punti per i lavoratori autonomi.

In attesa della riforma complessiva del welfare, nella seconda metà del 2021 verranno erogate due misure dedicate ai figli: l’assegno temporaneo per i figli minori e una maggiorazione dell’assegno al nucleo familiare per le famiglie con figli. Entrambe le misure risultano progressive rispetto al reddito delle famiglie e determinano una lieve riduzione dell’indice di Gini da 30,2 a 29,9 (-0,3 punti).

In questa audizione si intende mettere a disposizione della Commissione un quadro

conoscitivo utile all’analisi dell’importante tema oggetto dell’Indagine, quello delle

disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

L’Istituto ha diffuso un Report che presenta i principali risultati distributivi

per i redditi del 2020, valutati sulla base del nostro modello di microsimulazione

FaMiMod. Di particolare interesse ai fini dell’Indagine, è l’analisi degli effetti

distributivi dei principali provvedimenti di sostegno al reddito introdotti nel corso del

2020, al fine di contrastare le conseguenze del blocco temporaneo di alcune attività

economiche. Nel corso di questa audizione presenterò una sintesi di questi risultati.

L’Istat è, inoltre, coinvolto in un tavolo di lavoro con il Cnel sui temi dell’indagine

conoscitiva, i cui risultati sono attesi entro la fine di ottobre. Si tratta di un’attività

particolarmente impegnativa, basata sull’integrazione di dati di fonte campionaria e

amministrativa, che – in prospettiva – intende offrire una risposta articolata a diversi

quesiti posti dalla stessa Commissione. Per la riuscita del progetto è necessario

alimentare il sistema di produzione delle informazioni sia con dati statistici sia con

fonti amministrative aggiornate, da acquisire e trattare con grande tempestività,

considerati i tempi programmati di rilascio dei risultati. Nella parte finale di questo

documento, si presentano evidenze provenienti da un primo lavoro di integrazione

di diverse fonti statistiche, campionarie e amministrative – Istat, Inps e Mef. Viene

fornita, in particolare, una valutazione dell’utilizzo della CIG nel 2020 presso le

imprese dell’industria e dei servizi, con riferimento alla platea dei lavoratori

dipendenti coinvolti. Analoghe ricerche sono in preparazione anche per quanto

riguarda gli aspetti distributivi delle altre misure a sostegno del lavoro succedutesi

nello scorso anno.

Nel dettaglio, questa memoria prende avvio dalla descrizione dell’evoluzione

recente del mercato del lavoro, identificando le categorie maggiormente colpite

dalla crisi; per proseguire poi con un’analisi delle condizioni economiche delle

famiglie, del crollo della spesa per consumi e dell’aumento dell’incidenza della

povertà assoluta, secondo le stime diffuse dall’Istituto lo scorso 16 giugno; viene

infine presentato il quadro degli effetti delle principali misure redistributive

introdotte nel 2020, sulla base del modello di microsimulazione dell’Istat, insieme ad

ulteriori approfondimenti su alcuni dei temi oggetto dell’Indagine.