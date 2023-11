Isybank, Intesa Sanpaolo riapre i termini per il diniego, c’è tempo fino al 29 febbraio

Intesa Sanpaolo ha inviato oggi ad altri 2 milioni di clienti la comunicazione del trasferimento dei loro rapporti bancari, a partire dal prossimo 18 marzo, in Isybank, la nuova banca digitale del gruppo. I clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza sul passaggio o meno a Isybank.

“Questa decisione – viene spiegato da un portavoce – è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte”. Intesa Sanpaolo “resta pienamente convinta della validità del progetto Isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo” e indica, sulla base delle sue rilevazioni, come “non pienamente soddisfatto il 5% della clientela” coinvolta, in relazione alla quale “la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti”. “Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto”, viene aggiunto.

Inoltre, secondo una comunicazione della banca ai clienti vista da Teleborsa, Intesa Sanpaolo ha riaperto i termini per migliaia di propri clienti per poter rinunciare al passaggio a Isybank.

“Qualora ritenesse preferibile mantenere l’attuale rapporto con Intesa Sanpaolo in quanto non si ritiene un “cliente prevalentemente digitale” da ricomprendere nel ramo aziendale conferito, avrà nuovamente la possibilità di comunicarcelo […], sino al 29 febbraio 2024“, si legge nella comunicazione. Una precedente comunicazione dello scorso luglio aveva invece indicato una scadenza al 30 settembre.(teleborsa)