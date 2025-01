ITA Airways, prima riunione nuovo CdA

- pubblicità -

Si è riunito ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione di ITA Airways, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 15 gennaio u.s. dando corso agli accordi stipulati a giugno 2023 e alla nuova governance aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, confermando le indicazioni fornite dall’Assemblea, ha attribuito a Sandro Pappalardo la carica di Presidente e a Joerg Eberhart l’incarico di Amministratore Delegato.

A seguito dell’acquisizione da parte di Deutsche Lufthansa AG (“Lufthansa”) di una partecipazione del 41% del capitale in ITA Airways, si è sancito l’ingresso ufficiale della Compagnia italiana nel Gruppo Lufthansa, leader dell’aviazione europea.

“Oggi è una giornata importante per ITA Airways e per l’Italia – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways – Si apre una fase nuova per la Compagnia, che in poco più di tre anni di operatività e partendo come una start-up è riuscita a raggiungere risultati importanti che hanno convinto un partner industriale così rilevante come Lufthansa a credere nel progetto e ad investire in ITA Airways. Insieme ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, a cui auguro un buon lavoro, e al Management della Compagnia proseguiremo nel percorso di crescita di ITA Airways con il pieno supporto del Gruppo Lufthansa, per continuare a rappresentare l’Italia nel mondo e rendere i nostri Passeggeri sempre più orgogliosi di volare con noi”

“Siamo entusiasti del risultato raggiunto, che rappresenta un momento storico per ITA Airways e per l’intero settore del trasporto aereo in Europa – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato di ITA Airways – La Compagnia da oggi è più solida e, anche grazie agli ottimi risultati raggiunti finora, pronta ad affrontare nuove sfide in un mercato molto competitivo, soprattutto a livello domestico. Il Gruppo Lufthansa con ITA Airways è ancora più forte e sono sicuro che grazie alle sinergie con gli altri vettori del gruppo potremo cogliere importanti opportunità di crescita, potendo contare su una flotta tra le più giovani ed efficienti in Europa e su professionalità di assoluto valore”.