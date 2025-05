Italia-USA, AmCham: interscambio oltre i 115 miliardi di dollari

- pubblicità -

Le esportazioni e gli investimenti italiani negli States sono arrivati a 38 miliardi di dollari, mentre gli investimenti diretti e le esportazioni di aziende statunitensi in Italia hanno raggiunto i 77 miliardi di dollari (dati 2023/2024), con una forte presenza di multinazionali USA soprattutto nel manifatturiero e nell’ICT: ciò non solo fa degli Stati Uniti uno dei principali investitori esteri in Italia, con un impatto significativo sull’occupazione e lo sviluppo del Paese, ma anche il primo mercato per i prodotti italiani al di fuori dell’Unione Europea.

Questo è quanto emerso nel corso del webinar “Renewing the Transatlantic Partnership. Negotiating towards a better future” promosso ieri dall’American Chamber of Commerce in Italy in occasione dell’insediamento dell’Ambasciatore USA a Roma, Tilman Fertitta: un confronto con i vertici di alcune delle maggiori aziende statunitensi presenti in Italia per analizzare le sfide e le opportunità del prossimo futuro.

Nel corso dell’incontro, aperto dai saluti del Console per gli affari politici ed economici del Consolato Generale USA di Milano Zoja Bazarnic, si sono succeduti gli interventi del Presidente e CEO di HewlettPackard Enterprise Italia Claudio Bassoli, dell’European Tax Coordinator – Head of Tax Italy Andersen Maricla Pennesi, del Public Affairs Manager Italia & Iberia di UPS Italia Marzia Picciano, del Vice President Western Europe di Lockheed Martin Emanuele Serafini, del Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Roberto Valenti e del Corporate Affairs & Patient Access di Eli Lilly Federico Villa: tutti hanno analizzato la solidità e la profondità della presenza americana nel nostro Paese in termini di investimenti, occupazione e contributo diretto all’economia italiana, evidenziando al contempo ciò che è necessario all’ulteriore sviluppo delle loro attività.

“Negli ultimi anni – ha concluso il Managing Director di AmCham, Simone Crolla – forte delle solide relazioni diplomatiche tra Italia e USA, AmCham ha affinato il dialogo tra i due Paesi, arrivando a fare dell’Italia uno dei principali investitori europei negli Stati Uniti e viceversa. I numeri parlano da soli al riguardo e hanno un peso nel confronto politico tra le nostre due nazioni. Se oggi l’Italia vanta una preminenza nel dialogo con gli Stati Uniti, ciò può essere avvalorato da un connubio economico e commerciale così importante. Una simile relazione porta enormi benefici in termini di crescita e benessere per le nostre popolazioni, ed è bene ricordarlo in ogni momento in cui le tensioni lungo l’asse euro atlantico rischiano di offuscare la visione del significato dei reciproci rapporti”.