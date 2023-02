Jabil, Fiom-Cgil: bene proroga ma i licenziamenti vanno ritirati.

“È vero che la proroga di tre mesi della cassa integrazione evita l’invio delle lettere di licenziamento previste per il primo marzo, ma è pur vero che non vengono ritirati i licenziamenti”.

Così la Fiom-Cgil di Caserta, attraverso una nota della segreteria retta da Francesco Percuoco commenta l’esito del tavolo ministeriale sulla vertenza della Jabil di Marcianise, che ha sospeso per tre mesi i 190 licenziamenti decisi dalla multinazionale Usa grazie all’accesso alla cassa integrazione fino a maggio.

“Abbiamo apprezzato – si legge nella nota – la presenza al tavolo del Sottosegretario Bergamotto e l’impegno per convincere la Jabil a concedere altro tempo per trovare una soluzione ai licenziamenti (una soluzione che al momento non c’è, come dichiarato dallo stesso sottosegretario), purtroppo però la multinazionale americana ci obbliga a discutere e a ragionare sotto il ricatto dei 190 licenziamenti. La Fiom al tavolo ha chiesto una reale discontinuità con quanto fatto dai governi precedenti nella vertenza Jabil, e ritiene opportuno e necessario organizzare i prossimi incontri direttamente a Caserta, coinvolgendo anche la Regione Campania. Il territorio – prosegue il sindacato – ha bisogno di scelte di politica industriale mirate a rilanciare le attività produttive e a garantire i livelli occupazionali, anche per impedire speculazioni imprenditoriali interessate solo ai soldi che Jabil stanzia per scaricare gli esuberi, com’è successo con Softlab e soprattutto con Orefice, i cui lavoratori licenziati devono avere una soluzione occupazionale certa, come promesso dall’allora viceministro Todde. La delegazione sindacale ha ribadito che qualunque soluzione alternativa ai licenziamenti che preveda un’eventuale ricollocazione dei lavoratori, deve confermare il principio della volontarietà” conclude la nota della sigla sindacale dei metalmeccanici. (ANSA).