La Campania è la prima regione del sud Italia per numero di esercenti ecommerce, se ne parla il 6 ottobre a Ecommerce Hub a Giffoni

Il prossimo 6 ottobre, per il secondo anno consecutivo presso la Multimedia Valley di Giffoni, torna Ecommerce HUB®, l’evento dedicato al commercio elettronico tra i più importanti d’Italia. Nella futuristica location, polo di innovazione nell’ambito del Giffoni Film Festival, i principali esperti del settore offriranno formazione e networking, come sempre gratuitamente, per restare aggiornati sulle principali tendenze del momento. La nona edizione dell’evento vedrà presenti, tra gli altri, player come Shopify, Alibaba, DHL, Banca Sella e molti altri ancora.

Ecommerce HUB® 2023, Connecting the dots

Il tema scelto per la nona edizione di Ecommerce HUB® è Connecting the dots. Un omaggio al ruolo di relazioni, che l’evento svolge nel panorama del commercio elettronico. Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l’evento è diventato punto di riferimento per la comunità che si è consolidata intorno a esso. Non solo per la qualità della formazione offerta, grazie a relatori tra i più importanti della scena, ma anche per la possibilità di costruire relazioni tra gli attori del settore. Merchant, fornitori di tecnologie, marketer e altre figure chiave che, con le loro connessioni, hanno creato opportunità di crescita sostenibile e aprono le porte a nuove strategie e collaborazioni. La nona edizione dell’evento è dedicata proprio all’esplorazione di queste connessioni e di come esse possono influenzare la crescita e il successo di un progetto imprenditoriale.

Accanto a tutto ciò, poi, la consueta offerta formativa di qualità. Grazie alle cinque sale tematiche previste, ciascuno dei partecipanti – attese per questa edizione oltre duemila persone – potrà scegliere il palinsesto formativo più adatto alle proprie esigenze.

Premio 4eCom 2023, il premio dei migliori ecommerce italiani

Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, Ecommerce HUB® sarà il palcoscenico per premiare le eccellenze del settore. Nell’ambito della manifestazione, infatti, saranno consegnati gli ambiti Premi 4eCom. Grazie a una giuria che include alcuni dei principali esperti del settore, saranno vagliate tutte le candidature ricevute dall’associazione e saranno selezionati i soggetti a cui consegnare i premi delle sette categorie previste: Miglior Digital Customer Experience, Miglior Performance e Integrazione di Sistemi, Miglior Comunicazione Online, Miglior Ecommerce Sostenibile, Miglior Sito Emergente, Miglior Ecommerce B2B e Miglior Ecommerce B2C.

Un ecosistema di innovazione sostenuto dalle istituzioni

Come da tradizione, l’evento raccoglie i favori delle principali istituzioni campane. Anche quest’anno, il partenariato con la Regione Campania è sottolineato dall’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up, Valeria Fascione: «Nella Multimedia Valley di Giffoni, torna Ecommerce HUB con le eccellenze del commercio digitale e trova ad accoglierlo la Campania dell’innovazione pronta a generare sinergie e collaborazioni tra attori pubblici e privati – spiega l’Assessore – Già nelle precedenti edizioni ho molto apprezzato la pluralità di voci e di approcci che mi hanno confermato non solo la straordinaria dinamicità del settore in Italia ma soprattutto la capacità di promuovere innovazione e imprenditorialità innovativa. Le strategie di ecommerce e digital export possono aiutare le imprese a restare competitive nel mercato globale e formare professionisti con competenze utili al mercato del lavoro, generando “ricchezza netta” per i territori. Ed è una mission che condividiamo appieno puntando su importanti investimenti verso la transizione sostenibile, per un impatto sociale ed economico inclusivo che generi benessere diffuso». Accanto alla Regione, poi, anche altri importanti partner istituzionali, come l’Università degli Studi di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno.

Ecommerce HUB®, una realtà consolidata nel panorama italiano

Dal 2015, Ecommerce HUB® rappresenta una delle più importanti realtà del panorama italiano del commercio elettronico. In quasi dieci anni di attività, l’evento ha portato formazione gratuita a più di diecimila persone, tra merchant e professionisti del settore. La missione di Ecommerce HUB® è di promuovere lo sviluppo dell’ecommerce e della cultura dell’innovazione, con l’obiettivo di aiutare le imprese a rimanere competitive e i professionisti a ottenere nuove competenze nel mercato del lavoro digitale, attraverso notizie, newsletter, formazione, webinar, masterclass, eventi e tanto altro ancora.

La nona edizione di Ecommerce HUB®, evento completamente dedicato all’ecommerce che si terrà il prossimo 6 ottobre presso la Giffoni Multimedia Valley, continua a testimoniare la centralità della Campania nell’ambito del commercio elettronico. A sostenerlo anche Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati, che per il secondo anno consecutivo sarà presente all’evento: «La Campania è la prima regione del sud Italia per numero di esercenti ecommerce e la terza a livello nazionale nella

classifica Top 5000 esercenti ecommerce in Italia, dopo Lombardia e Lazio – spiega – un primato portato soprattutto dalla grandezza della regione, ma anche per la densità di iniziative digitali dato che nella classifica di esercenti ecommerce per ogni mille abitanti mantiene il primato al sud e supera anche il Lazio a livello nazionale».

Lo scenario dell’ecommerce in Campania

Se complessivamente l’Italia genera un fatturato da ecommerce di circa 71 miliardi di euro, la Campania resta una di quelle che genera il maggior numero di imprese dedicate al commercio elettronico. Non a caso, negli ultimi dieci anni si è registrato un incremento del 72%, passando da 8.396 imprese del 2012 alle 14.456 imprese del 2022. «La scelta di organizzare un evento sul territorio campano – spiega Alfonso Annunziata, co-founder di Ecommerce HUB® – è dettata proprio dalla ricchezza di realtà che questo offre: ogni giorno, come professionisti del settore, riceviamo decine di richieste di formazione che trovano puntualmente risposta nell’evento». Un appuntamento che, ormai, è diventato una garanzia: «Da quasi dieci anni – prosegue Giuseppe Noschese, anch’egli co-founder – organizziamo Ecommerce HUB® con la certezza di offrire la possibilità a migliaia di professionisti di crescere in questo settore con la consapevolezza di ciò che accade nel mondo».

Lo scenario ecommerce secondo Davide Casaleggio

«Il mercato globale dell’ecommerce nel 2023 supererà i 6 mila miliardi di dollari di

fatturato per arrivare a superare gli 8 mila miliardi nel 2026 – conclude Davide Casaleggio – Lo scorso anno ha visto l’accelerazione di alcuni trend che hanno preso piede durante il 2023. Per la prima volta in questi due anni l’ecommerce ha conosciuto l’inflazione e gli esercenti stanno definendo le strategie per gestirla al meglio. Dalla parte degli

acceleratori abbiamo l’Intelligenza Artificiale: la stragrande maggioranza degli

operatori ecommerce italiani (74%) ritiene che si avrà un cambiamento radicale della

vendita online entro tre anni».