La casa tra norme nazionali ed europee, il Coordinamento Legali di Confedilizia

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Oggi è in programma a Piacenza, alla Sala Convegni della Banca di Piacenza, la 36a edizione del Convegno Coordinamento Legali di Confedilizia, la principale associazione dei proprietari immobiliari.

Il tema di questa edizione è La casa tra norme nazionali ed europee.

Inevitabile il riferimento alla proposta di regolamento dell’Unione Europea sugli affitti brevi, regolamento che è stato fortemente criticato, oltre che da Confedilizia stessa, anche dal Ministro del Turismo Mazzi, che nei giorni scorsi aveva promosso un incontro al Ministero con le Associazioni di Categoria.

Mazzi: condivido lo sconcerto, minaccia per il ceto medio italiano

«Ho incontrato le associazioni più rappresentative del turismo e della ricettività collegata agli affitti brevi. Ho raccolto la loro profonda preoccupazione sulla proposta di regolamento del settore da parte della Commissione europea. Effettivamente questo documento da un lato parrebbe minacciare il ceto medio d’Europa colpendo la piccola proprietà immobiliare, in particolare quella degli italiani, dall’altro non sembra portare alcun beneficio evidente al turismo e ai turisti, e nemmeno ai residenti. Condivido lo sconcerto del tavolo nel constatare che l’Unione europea non abbia fatto tesoro della fallimentare esperienza di Barcellona»

Spaziani Testa: bene il ministro, regolamento Ue inaccettabile

“Nell’incontro di oggi al Ministero del turismo abbiamo riaffermato la nostra totale contrarietà alla proposta di regolamento europeo sulla casa. E al ministro Mazzi abbiamo chiesto di manifestare in ogni sede la ferma opposizione del Governo a un testo che è da considerarsi irricevibile per i suoi contenuti gravemente lesivi della libertà economica e del diritto di proprietà. Un testo che – va ricordato – pretende di autorizzare le ‘autorità competenti’ nei vari Paesi a limitare il diritto di usare e compravendere gli immobili, oltre che di darli in affitto per periodi brevi.

Alle ragioni di principio, peraltro, si aggiungono quelle di fatto. Limiti, vincoli e divieti sono da un lato inutili e dall’altro dannosi. Inutili, perché non rendono l’accesso alla casa più facile: si veda, al proposito, lo studio appena diffuso dall’Istituto Bruno Leoni, che ha analizzato i casi più noti europei ed extraeuropei. Dannosi, perché alterano le normali dinamiche del mercato immobiliare, incidendo anche sul valore degli immobili.

Ci conforta che il ministro Mazzi abbia espresso, nel corso della riunione, la sua intenzione di agire in ogni sede per scongiurare l’approvazione di questo provvedimento”.

Al convegno di oggi sono previsti gli interventi di esponenti politici di tutti gli schieramenti, oltre che di due ministri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR. Interverranno Enrico Costa, Roberto Rosso e Maurizio Gasparri di Forza Italia, Raffaella Paita di Italia Viva, il sindaco di Bologna Virginio Merola del Pd, il deputato del M5S Agostino Santillo.

Modera Alberto Ciapparoni di RTL 102.5