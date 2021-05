La crisi fa chiudere anche lo storico Tele Radio Piro in via Monteoliveto.

Per oltre 50 anni era stato un punto di riferimento per chiunque avesse a che fare con l’elettronica, la radio, la televisione e tutto l’universo attorno ai media.

Tele Radio Piro, storico negozio di via Monteoliveto, era un punto di riferimento (insieme all’altrettanto storico Lapeschi che si trovava dall’altra parte della città, a Fuorigrotta) per consumatori e professionisti del settore.

Cavetteria, spinotti, miscelatori, demiscelatori, “trappole”, i primi “telecomandi universali”, antenne da esterno e da interno, terrestri e satellitari, i “baracchini” per i radioamatori, fino ai ricevitori satellitari e digitali terrestri, sempre con la competenza e la cortesia del personale, quest’ultima una merce che nei siti di e-commerce di certo non si trova.

Chi scrive ricorda che nel momento dello swicth off delle trasmissioni tv terrestri dall’analogico al digitale, quando si trattò di acquistare il primo decoder digitale terrestre, non aveva dubbi su dove acquistarlo, e trovò da Tele Radio Piro, la competenza, la cortesia, ed il prodotto migliore al miglior rapporto prezzo-qualità.

Tele Radio Piro ha chiuso i battenti, sulle tre vetrine chiuse di via Monteoliveto c’è scritto “chiuso per sempre”, al suo posto aprirà un punto di noleggio di auto elettriche.

Resta l’amarezza per una crisi che a prescindere dalla pandemia, ha strangolato via via la storia del commercio napoletano, sono tanti i negozi storici che hanno accompagnato i napoletani ad una modernizzazione piena, dall’abbigliamento all’enogastronomia fino all’elettronica come Tele Radio Piro.