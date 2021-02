La firma digitale, a cosa serve e come ottenerla.

La Firma Digitale, grazie al suo pieno valore legale, è oggi uno strumento di business dai mille utilizzi: vediamo insieme quelli più utili per ogni professionista o azienda.

Istituita per rispondere alla crescente esigenza di attribuire validità legale ai documenti informatici, la Firma Digitale è da tempo un prezioso strumento di lavoro per imprese e professionisti.

Costituisce l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su un supporto cartaceo, vantandone lo stesso valore legale. Garantisce dunque l’autenticità, l’integrità, la provenienza ufficiale e dunque la non ripudiabilità del documento. Può accompagnare un qualsiasi file.

Si compone essenzialmente di tre elementi: una Smart Card contenente due certificati (quello di Firma Qualificata che identifica il titolare e quello di autenticazione CNS – Carta Nazionale dei Servizi), un lettore e il software di gestione.

I vantaggi sono concreti: può essere utilizzata mediante dispositivi facilmente installabili ovunque, rende veloce la trasmissione dei documenti poiché non è richiesta alcuna stampa e al tempo stesso certifica l’assoluta inalterabilità del documento.

Utilizzo della Firma Digitale

Risulta dunque chiaro perché il servizio sia indispensabile per professionisti e aziende, indipendentemente dal settore o ambito di attività. In ambito business, può essere impiegata per bilanci, fatture, ordini d’acquisto, atti pubblici, moduli d’iscrizione, contratti e comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

Non solo: grazie al certificato di autenticazione CNS rilasciato su Smart Card in tutti i prodotti per la Firma Digitale è possibile fruire dei servizi pubblici offerti da enti come INPS, Agenzia delle Entrate o Registro Imprese, direttamente dai rispettivi siti Web.

In alcuni casi la firma digitale è addirittura obbligatoria, ad esempio per inoltrare richiesta di finanziamenti pubblici e per partecipare a a bandi pubblici.

In sintesi, la Firma Digitale permette di semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione riducendo gli oneri di natura burocratica, quello con clienti e fornitori dematerializzando la gestione dei documenti: dalle fatture ai contratti, dalle bolle alle visure camerali.