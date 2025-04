La fuga dei giovani dall’Italia, incontro in Feltrinelli lunedì 14

- pubblicità -

In vista della terza edizione del Festival del Management, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà il secondo incontro di avvicinamento, che si terrà lunedì 14 aprile alle ore 18:00, con un focus sul tema: “La fuga dei giovani dall’Italia: testimonianze, progetti e alternative per fermare l’esodo”.

L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Pescapè, ordinario all’Università di Napoli Federico II e Delegato di Ateneo per Innovazione e Terza Missione; Mattia Vitiello, ricercatore CNR e co-autore insieme a Enrico Pugliese del libro Storia sociale dell’emigrazione (il Mulino); Roberto Vona, ordinario all’Università di Napoli Federico II, ideatore e delegato SIMA per il Festival del Management; e Fabrizio Romano Genovese, CEO e fondatore di NapluETh. A moderare il dibattito sarà Marilicia Salvia, giornalista.

Questo incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento al Festival del Management, che si svolgerà l’8 e il 9 maggio all’Università Federico II, e conferma la rinnovata collaborazione tra Feltrinelli e SIMA, la Società Italiana di Management.

La fuga dei giovani dall’Italia: una realtà preoccupante

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha recentemente sottolineato nelle sue considerazioni finali che: “L’occupazione giovanile ha risentito della bassa crescita. Molti hanno cercato migliori prospettive di lavoro all’estero: 525.000 giovani italiani sono emigrati tra il 2008 e il 2022, solo un terzo di essi è tornato in Italia. Hanno lasciato il Paese soprattutto i laureati, attratti da opportunità retributive e di carriera decisamente più favorevoli. L’esodo indebolisce la dotazione di capitale umano del nostro Paese, tradizionalmente afflitto da bassi livelli di istruzione”.

Le cause principali dell’esodo sono le migliori opportunità lavorative, di studio e di formazione, salari più elevati, e la ricerca di una qualità della vita superiore. A ciò si aggiungono la carenza di servizi pubblici, come asili nido e infrastrutture primarie, la difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare, la scarsa flessibilità sul lavoro.

Le iniziative per contrastare l’esodo

Il prof. Roberto Vona spiega: “Per contrastare l’esodo dei nostri giovani, noi docenti del DEMI della Federico II siamo impegnati tutto l’anno anche attraverso iniziative come il Job Day che siano in grado di attivare strumenti innovativi che aiutino a generare stabilmente occasioni istituzionali di promozione di talenti presenti tra i nostri giovani laureati e laureandi. Strumenti di matching tra domanda e offerta di lavoro indispensabili per poter intercettare più direttamente le esigenze di professionalità dal versante imprenditoriale ma anche per offrire ai laureati opportunità qualificanti per rimanere in Italia. Con una preparazione formativa altamente competitiva puntiamo alla massima occupabilità dei nostri giovani”.

La fuga dei giovani dal Sud

Il prof. Antonio Pescapè aggiunge: “Io credo che il vero dramma sia la fuga dei giovani dal Sud, dalle aree interne e, in generale sebbene con numeri meno importanti, dall’Italia. Io credo che sia stato fatto molto in termini di formazione di qualità. Ma non basta più. Non basta più ad esempio solo “creare” lavoro: serve creare lavoro di qualità, serve creare le condizioni per una qualità della vita che contempi servizi pubblici e diritti di cittadinanza, con pari opportunità per tutti”.

Il Festival del Management 2025

Il Festival del Management, organizzato dalla SIMA, rappresenta un appuntamento fondamentale per il mondo del management e della cultura d’impresa. Dopo il successo delle edizioni precedenti all’Università Bocconi, la terza edizione, che si terrà a Napoli, esplorerà il tema “Deep blue: le interconnessioni tra il blu profondo dello spazio e degli oceani”, esplorando le potenzialità e le fragilità delle infrastrutture tecnologiche globali. Si discuterà delle opportunità e delle minacce nei cieli e nei mari, nonché delle sfide legate all’innovazione nel “deep blue” di spazio e mare.