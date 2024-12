La mia Rotta, Piccola Industria a Cimitile

- pubblicità -

Una bussola per orientare giovani studenti verso il proprio futuro, accompagnandoli in un percorso di crescita personale e di scoperta delle proprie potenzialità, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal mondo dell’impresa.

L’Unione Industriali di Napoli lancia “La mia Rotta”, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Piccola Industria per l’orientamento scolastico e la promozione della cultura d’impresa rivolta agli studenti delle scuole medie.

Il progetto partirà domani 11 dicembre con una plenaria di apertura, alle ore 10, presso l’Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercogliano – C. Guadagni di Cimitile (Na).

“La mia Rotta” è rivolto ad alunni di scuola media (terza classe come focus principale, seconda classe per specifici laboratori di orientamento). In seguito, il programma prevede tre moduli formativi per le terze classi e tre laboratori pratici per le secondi classi, che terranno impegnati gli studenti fino a maggio 2025.

Attraverso un’analisi delle realtà aziendali del territorio, gli studenti potranno esplorare le professioni più richieste e le competenze necessarie per costruire il proprio futuro lavorativo. Il programma si propone di sviluppare nei giovani la cultura d’impresa e la consapevolezza delle opportunità offerte dal tessuto imprenditoriale locale.

Al termine del progetto, gli alunni realizzeranno un project work per la creazione di una start up con relativo Business Plan, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità.

La classe vincitrice verrà insignita di un premio in occasione della cerimonia finale che si terrà a maggio. “La mia Rotta” coinvolge direttamente gli imprenditori, esperti del mondo bancario, recruiter e orientatori.

All’evento dell’11 dicembre interverranno:

Guido Bourelly, Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali Napoli;

Giancarlo Fimiani, Vicepresidente Valorizzazione del capitale umano dell’Unione Industriali di Napoli;

Andrea Ricciardiello, Consigliere Gruppo Piccola Industria con delega all’Education dell’Unione Industriali di Napoli;

Angela Orabona, Ufficio Scolastico per la Campania;

Antonietta Bianca Ferrara, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercogliano – C. Guadagni di Cimitile

e le aziende associate in qualità di Brand Ambassador, quali Banca Popolare Commerciale S.p.A., Ar.Ter S.r.l., Elevateur S.r.l., Ellebi S.a.s., Grania S.r.l., Hismos S.r.l., Nolanplastica S.p.A. e Time Vision Scarl.

«Il progetto “La mia Rotta” conferma l’impegno dell’Unione Industriali di Napoli verso le future generazioni – afferma Guido Bourelly – L’obiettivo è di contrastare la fuga di cervelli dal nostro Paese, indirizzando già dalle scuole medie il percorso di studi verso il mondo del lavoro in maniera solida e coerente, ampliando le proprie competenze tecniche e trasversali, riconoscendo le proprie e quelle maggiormente richieste dalle imprese. Il tutto senza mai perdere di vista il benessere dei ragazzi e lo sviluppo della propria cultura».