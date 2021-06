La napoletana Gallery Broker premiata come miglior partner new entry 2021 alla Convention digitale di Prima.it.

Il 22 giugno 2021 si è svolta la prima Convention digitale di Prima.it

La convention , con pubblico in streaming e ospiti live rivolto all’intera rete di intermediari, ha avuto l’ obiettivo di accrescere ulteriormente il posizionamento del brand come player di alto livello, consolidare la relazione con il proprio network e condividere le strategie per il prossimo futuro.

Prima Assicurazioni è una tech company italiana che opera nel mercato assicurativo specializzata in polizze auto, moto, furgoni, casa, famiglia e infortuni e distribuisce, sia attraverso il proprio sito sia attraverso una rete di broker e agenti selezionati, le polizze delle Compagnie internazionali Great Lakes Insurance (Gruppo Munich Re) e iptiQ Italia e Germania (Gruppo Swiss Re).

Grande soddisfazione per lo staff di Gallery Broker,( nella foto ), guidato dal Managing Director Alfredo Santopietro (nella foto), coadiuvato dal Sales Director Danilo Santopietro, dal Head of Administration & Compliance Manager Daniela Masucci e dall’Organization e Operation manager Fabiana Carrese che sono stati premiati come Miglior Partner New Entry 2021