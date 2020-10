La pandemia si abbatte sulle partite Iva: persi 219mila autonomi in un anno.

Per il 79% dei professionisti, nei mesi bui dell’emergenza Coronavirus, ovvero tra aprile e maggio, le entrate sono scese, ma per il 35,8% il calo è stato «superiore al 50%», si legge nel dossier. I protagonisti di questa crisi economica sono soprattutto i professionisti tra i 30 e i 39 anni. Nel periodo preso in considerazione, tra il secondo trimestre 2019 e quello del 2020 se ne contano 110mila in meno sui 219mila complessivi. Mentre la discesa è del 2,4% nella fascia 40-59 anni e del 2,2% tra gli over 60.

«Per i giovani titolari di partita Iva, quindi, è il momento di uscire dalla confort zone e impegnarsi al massimo per cercare di migliorare le proprie competenze e raggiungere nuovi potenziali clienti -suggerisce Contemi -. Noi di Applavoro.it siamo certi che per i professionisti più caparbi e più competenti, ci siano le possibilità per superare questo difficile periodo e anzi, trasformarlo in occasione per migliorarsi, specializzarsi e riuscire a trovare nuove opportunità di business. Il consiglio è quindi di non fermarsi, anzi, ma di aumentare la propria visibilità on line, oggi fattore fondamentale, in un periodo in cui gli spostamenti sono limitati ed è in forte espansione il settore digitale, sia per il commercio che per i servizi».

I segmenti del lavoro autonomo più colpiti sono, in termini assoluti, i piccoli imprenditori del commercio con 71mila addetti in meno, ma anche nel mondo delle professioni intellettuali ad elevata qualificazione e di quelle tecniche, che vedono una perdita di 31mila e 39mila occupati. A livello settoriale la ricaduta ha riguardato, oltre al comparto della ristorazione e delle attività ricettive, anche gli agenti finanziari e assicurativi, la filiera dei servizi alle imprese (-11,3%), dell’informazione (-11,5%) e della formazione (-14,8%).

«Neppure il “bonus” autonomi, di cui hanno beneficiato oltre quattro milioni di lavoratori, è riuscito ad arginare le ingenti difficoltà reddituali e di liquidità riscontrate dai liberi professionisti», lamentano nel dossier i consulenti del lavoro.

«È dunque chiaro – aggiungono – che bisogna fare scelte di lungo periodo per sostenere maggiormente il lavoro autonomo e, di conseguenza, far crescere i livelli occupazionali ad esso collegati».