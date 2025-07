La Passione per il Futuro, giovedì 17 all’Unione Industriali

- pubblicità -

Appuntamento a Palazzo Partanna giovedì 17 luglio a partire dalle 15 per il convegno promosso dall’Associazione aziende storiche familiari italiane “I Centenari” in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli ed intitolato: “La Passione per il Futuro – Radici d’Impresa, Tradizione che Innova”.

Nel corso dell’iniziativa, che sarà moderata dal giornalista Enzo Agliardi, I Centenari si confronteranno sulle nuove dinamiche economiche e finanziarie del passaggio generazionale e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di aziende che hanno saputo non solo resistere attraverso i secoli ma anche innovare nel rispetto della propria storia e tradizione. Per poter far parte dell’associazione, infatti, occorre poter documentare almeno cento anni di attività sempre con la stessa leadership familiare.

I lavori saranno introdotti dal presidente dell’Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci, dal presidente dell’Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane I Centenari Ugo Cilento, dal vicepresidente all’Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti dell’Unione Industriali Napoli Pierluigi Petrone e dal presidente del Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli Guido Bourelly.

Siederanno invece al tavolo dei relatori : Arcangelo Fornaro (Consigliere Gruppo Piccola Industria Unione Industriali – Delega Cultura di Impresa), Guido Fiorentino (Presidente e A.D. Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. 1834), Cosimo Rummo (Presidente e A.D. Rummo S.p.A. 1846), Giulia Giannini (Responsabile Settore Grafico ed Editoria Officine Grafiche F. Giannini e Figli S.p.A. 1856), Emanuela Alessandro (Innovation Manager Ceramica Pinto di Vietri 1850), ed il primo Delegato dell’Area Nord Italia nella storia ormai ultraventennale dell’associazione I Centenari Alessandro Gatti (Amministratore Unico Azienda Agricola Gatti 1895), che segue appunto le numerose richieste di affiliazione provenienti da quell’area.

Sarà presente il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Nel corso del convegno, realizzato con il contributo di BCC Napoli, sarà annunciata anche l’istituzione di una nuova sezione dell’Associazione I Centenari, denominata Next Generation. Questa costola sarà dedicata e gestita dai giovani dell’associazione, rappresentanti di una cultura d’impresa caratterizzata da dinamiche aziendali e manageriali innovative ma allo stesso tempo peculiari.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Napoli un’iniziativa di grande valore simbolico e sostanziale dedicata alle imprese familiari centenarie, autentici pilastri del tessuto produttivo italiano. La loro storia è fatta di passione, resilienza e innovazione, tre parole chiave che oggi più che mai rappresentano la direzione da seguire per affrontare le sfide del futuro. Le aziende che raccontiamo – nate nell’Ottocento e ancora protagoniste nell’economia contemporanea – dimostrano che la tradizione non è un freno, ma una leva potente per l’innovazione. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani imprenditori, alle nuove generazioni chiamate a raccogliere un testimone prezioso, fatto non solo di competenze, ma anche di valori. Come Unione Industriali di Napoli, crediamo che la collaborazione con l’Associazione “I Centenari” rappresenti un ponte tra la storia d’impresa e le traiettorie di sviluppo sostenibile e internazionale che intendiamo promuovere per il futuro del nostro territorio. Radici profonde e visione lunga: è questa la formula vincente per una crescita solida e inclusiva». Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli.

“Ringrazio a nome degli associati de I Centenari il Presidente Costanzo Jannotti Pecci e l’Unione degli Industriali di Napoli tutta per la preziosa collaborazione. Parlare di aziende, innovazione e tradizione insieme all’Unione degli Industriali rappresenta per I Centenari una sinergia non certo casuale. Affonda anzi le radici in un desiderio comune di valorizzazione di quella cultura d’impresa che ha già permesso ad alcune realtà eccellenti di crescere e progredire per oltre cento anni e sempre sotto la guida della stessa famiglia, requisito fondamentale per entrare a far parte della nostra associazione. Un percorso che, un domani, proseguiranno tra mille sfide le prossime generazioni, a cui I Centenari intendono riconoscere il giusto spazio. In questa logica stiamo quindi vagliando, con il Consiglio Direttivo, la nascita di una sezione ad hoc, la Next Generation, che rappresenti anche le difficoltà e le prospettive del cambio generazionale, coinvolgendo quindi i futuri ‘condottieri’ delle nostre aziende”. Ugo Cilento, presidente Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane I Centenari.

“Le aziende familiari storiche incarnano valori di continuità, responsabilità e identità territoriale. Nel dialogo intergenerazionale tra chi ha costruito e chi costruirà, risiede la leva per un’innovazione autentica: fondata sull’esperienza, alimentata dalla passione e orientata alla sostenibilità. Preservare la memoria imprenditoriale significa avere solide radici per affrontare con visione le sfide di un mondo in continua evoluzione”. Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Impresa – Unione Industriali Napoli.

“Il Futuro che fa del passato non un punto di arrivo ma di partenza e ripartenza per crescere ed innovare: è motivo di orgoglio essere annoverato come Azienda di Famiglia che cerca sempre di interpretare un messaggio positivo ed intriso di quel sapore di sfida imprenditoriale, capace di coinvolgere le nuove generazioni facendo crescere in loro il sentimento della passione. I cambiamenti del mercato corrono veloci, spesso anche più veloci del tempo che le aziende impiegano per innovarsi e rispondere a queste nuove esigenze. Credo fortemente in questa comunità di imprese, i cui dei capitani hanno trasformato la loro esperienza centenaria in un trampolino di sviluppo ed innovazione che rappresenta il vero humus per un’azienda che voglia guardare al futuro mantenendo le radici ben solide in un passato di tradizioni importanti”. Pierluigi Petrone, vicepresidente dell’Unione Industriali Napoli con delega all’Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti ed associato I Centenari.

“La storia rappresenta una risorsa strategica. Ogni generazione ha il dovere di custodire e al tempo stesso reinterpretare l’eredità imprenditoriale. Condividere questa visione significa assumersi una responsabilità concreta e, al contempo, aprirsi con consapevolezza al futuro”. Il Cavaliere del Lavoro Guido Fiorentino, Presidente e A.D. Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. 1834, associato I Centenari.

“Il valore di un’impresa con un secolo di storia è un patrimonio inestimabile, fondato su stabilità, solidità finanziaria e radicamento nel tessuto storico e sociale. Queste aziende incarnano una straordinaria capacità di adattamento e resilienza, ma la longevità comporta anche la sfida più critica: il passaggio generazionale, nel corso del quale si possono innescare la dispersione del know-how e delle relazioni strategiche. E’ indispensabile una pianificazione strategica che bilanci le aspirazioni della generazione uscente con quelle della nuova, separando la proprietà dalla gestione: alla prima spettano la visione, la definizione dei valori ed il controllo di alto livello mentre la gestione deve essere affidata a manager competenti”. Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato Rummo S.p.A., associato I Centenari.

QUANDO: giovedì 17 luglio 2025. Ore 14.30 registrazione dei partecipanti, ore 15 inizio convegno

DOVE: Sala Cenzato- Unione degli Industriali di Napoli, piazza dei Martiri 58

INFO: ICENTENARI@ASSOCENTENARI.IT – 081.2451861