La società consortile spaziale ALI si trasforma in Società per Azioni.

ALI – Aerospace Laboratory for Innovative Components annuncia la sua trasformazione da società consortile a società per azioni – S.p.A., con effetto da oggi, giovedì 27 aprile 2023.

La società, con sede nell’area industriale di Napoli, è leader riconosciuta nella progettazione e sviluppo di tecnologie innovative per il rientro dallo Spazio e servizi per conto terzi di esperimenti scientifici in condizioni di microgravità

Fondata nel 2006 come società consortile senza scopo di lucro, ALI sviluppato una innovativa tecnologia brevettata, denominataIRENE®, per dotare i sistemi spaziali di capacità di rientro autonomo dallo Spazio ed il loro riutilizzo.

Gli azionisti di ALI sono attualmentedieci imprese (Aermec Sud, Canale 8, Euro.soft, Form&ATP, Intecs Solutions, Lead Tech, Powerflex, Space Factory, SRS Engineering Design, TechnosystemDevelopments), per lo più PMI, con un organico complessivo di circa 700 addetti ed un fatturato di 200 MLI euro.

Sin dalla sua fondazione ALI ha gestito contratti verso i soci per circa 75 MLI di euro.Le attività di ricerca, per lo più focalizzate su IRENE®, sono statedal 2010 ad oggidi circa 10 MLI di euro.

ALI è socio del Distretto Aerospaziale della Campania – DAC con una quota del 2%.

“La trasformazione in S.p.A. rappresenta un’ulteriore importante sfida della società in ambito internazionale”, dichiara Giovanni Squame – già Presidente ALI ed attualmente Amministratore Unico della società.

“La trasformazione di ALI in Società per Azioni rappresenta la naturale evoluzione di uno dei punti di forza della filiera aerospaziale campana. – Commenta Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale Campano DAC, che prosegue – In questi anni ALI ha dato dimostrazioni di grandi capacità tecnologiche e scientifiche, diventando attrattore di talenti e dimostrando con i suoi esperimenti, al mondo intero, la capacità di poter guardare al futuro con una visione imprenditoriale davvero forte. Come Presidente del DAC non posso che essere estremamente soddisfatto per questo risultato. Auguro agli amici di ALI di continuare a mietere i successi che meritano.”