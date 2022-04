La Yogurteria, partnership con BNP Paribas per sviluppo rete franchsing.

La Yogurteria sigla un accordo strategico con BNP Paribas Leasing Solutions, società leader in Italia e in Europa nelle soluzioni di leasing, noleggio e finanziamenti su misura per investimenti in attrezzature professionali.

La Yogurteria, con oltre 15 anni di storia nel mondo della ristorazione e presente in Italia con 72 punti vendita, ai fini dello sviluppo del network in franchising offre la possibilità a chi fa parte della propria rete e ai potenziali franchisee di richiedere importanti facilitazioni per l’apertura del proprio negozio. Chi vuole avviare un’attività in franchising solitamente incontra una barriera all’ingresso difficile da superare: il reperimento dei mezzi finanziari.

Il leasing è uno strumento che consente al futuro Affiliato di disporre dei beni necessari per avviare la propria attività in franchising, senza dover impegnare del capitale per acquistarli e pagando i canoni una volta ultimato e aperto il punto vendita.

Grazie a questa collaborazione, La Yogurteria si impegna a dare risposte concrete e sostegno agli imprenditori che mostrano fiducia nel format. “La nostra esperienza viene posta al servizio del potenziale affiliato: prima di fondare La Yogurteria sono stato anche io un franchisee – afferma Alberto Langella, Ceo e Founder di Penta srl, proprietaria del marchio La Yogurteria – e so quanto è importante avere un sostegno dal punto di vista finanziario per avviare un’attività. Grazie a BNP Paribas Leasing Solutions, La Yogurteria punta a 30 nuove aperture entro la fine del 2022, con una proiezione di 250 nuovi punti vendita entro il 2025”.

“Come leader di mercato nel finanziamento di attrezzature, il franchising per noi è una modalità di business sempre più interessante, in particolare in ambito food – sostiene Dario Ghislandi, New opportunities Senior Advisor di BNP Paribas Leasing Solutions – Il nostro obiettivo è supportare più ampiamente possibile i nostri Partner, e si realizza al meglio proprio con programmi di crescita ambiziosi come quelli de La Yogurteria”.

La partnership fra le due società è già in atto e sta portando frutto. Per La Yogurteria, le previsioni di crescita possono essere tradotte in un aumento di fatturato aggregato pari a 15 milioni di euro e a un numero di posti di lavoro dipendente pari a 200 entro fine anno.