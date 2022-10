Lavorare nell’ittico: aperte le iscrizioni di “Pesca InForma” ai corsi formativi gratuiti in Campania.

Avviare al lavoro nel settore ittico tramite dei corsi brevi e pratici. E’ questo l’intento prefissato dalla Confsal pesca e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tramite “Pesca InForma”, un progetto che rientra nel programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022–24 e che vedrà la collaborazione degli esperti di “Oceanis”.

All’interno di “Pesca InForma”, che ha lo scopo di unire competenze, esperienze e professionalità del settore ittico e di sensibilizzare la categoria alla pesca responsabile, partiranno presto due eventi formativi gratuiti a Torre del Greco. Il primo, che avrà inizio dal 17 al 22 ottobre 2022, è rivolto a chi vuole formarsi come motorista navale, il secondo – in programma dal 26 al 28 ottobre – riguarda invece l’allevamento di molluschi presso gli impianti per chi intende scoprire o migliorarsi in questa attività.

I corsi sono aperti a tutti fino ad esaurimento posti; per maggiori info ed iscrizioni è possibile chiamare lo 06.39739808 o scrivere a info@confsalpesca.it