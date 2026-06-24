Caivano Next Academy: online il bando per selezionare 40 giovani tra i 18 e i 29 anni

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Fino al 6 luglio sarà possibile candidarsi per la Caivano Next Academy, un’occasione per 40 giovani tra i 18 e i 29 anni di scrivere il proprio futuro e allo stesso tempo contribuire al rafforzamento del tessuto produttivo locale.

Il percorso

Il percorso durerà da settembre 2026 a febbraio 2027 e sarà impostato su 200 ore complessive, con 100 ore di formazione (il 70% dedicate ad attività pratiche e laboratoriali e il 30% a lezioni teoriche su competenze tecniche, soft skills e microimprenditorialità) e 100 ore di tirocinio in azienda con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro.

Requisiti di accesso

Requisito di accesso è il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (diploma di scuola media). Possono partecipare giovani diplomati, studenti ancora in corso di studi, nonché giovani NEET (non occupati e non in formazione) in cerca di occupazione che intendono intraprendere o rafforzare il proprio percorso di formazione e inserimento professionale.

Promotori

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per Caivano e il Comune di Caivano, nell’ambito dell’Urban Regeneration Factory, con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e la collaborazione di Deloitte e Zest Group.

Due percorsi formativi: Green e Food

La Caivano Next Academy si distingue in due percorsi formativi differenti: la Green Academy – focalizzata su sostenibilità ambientale, economia circolare, agricoltura urbana e gestione del verde – e la Food Academy, legata al settore agroalimentare e della ristorazione, con focus su tecniche di cucina, valorizzazione delle materie prime e tradizioni locali. Informazioni e modalità di candidatura sono disponibili sul sito www.caivanonextacademy.it

Anna Maria Bernini, Ministro Università e Ricerca

“La formazione è uno degli strumenti più efficaci per ampliare le opportunità a disposizione delle persone e accompagnare lo sviluppo dei territori. La Caivano Next Academy – ha dichiarato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – traduce questo principio in un percorso concreto che unisce apprendimento, esperienza pratica e contatto diretto con il mondo delle imprese. Per questo il Ministero dell’Università e della Ricerca ha sostenuto il progetto: iniziative come questa contribuiscono a rendere più forte il legame tra formazione, lavoro e crescita delle comunità“.

Fabio Ciciliano, Commissario di Governo su Caivano

“Il nostro lavoro su Caivano, e sulle aree ad alta vulnerabilità, ha al centro un’azione di ampio respiro – ha dichiarato il Commissario di Governo, Fabio Ciciliano – Il nostro obiettivo non è semplicemente cambiare il presente di queste realtà, ma progettare azioni sostenibili nel lungo periodo, capaci di incidere concretamente sul futuro. Accolgo quindi con particolare soddisfazione l’avvio della Caivano Next Academy, che rappresenta in modo concreto questa volontà: un progetto che, attraverso la formazione professionale, offrirà nuove opportunità a tanti giovani della comunità”.

Matteo Lorito, Rettore Università Federico II

“La Caivano Next Academy rappresenta un’opportunità concreta di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del territorio – ha dichiarato Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Attraverso percorsi innovativi e tirocini nelle aziende partner, il progetto punta a creare competenze reali, prontamente spendibili e comunque acquisite in un contesto accademico di elevata qualità, in grado di connettere efficacemente aspirazioni e talenti dei giovani con opportunità concrete di occupazione in settori che soffrono carenze di personale adeguatamente formato.

La Federico II è già impegnata in iniziative analoghe sul territorio campano e sostiene con convinzione programmi in grado di generare sviluppo e futuro in aree più soggette a pericolo di degrado sociale. Un ringraziamento va al MUR e al Ministro Anna Maria Bernini che ha creduto in questo progetto e ne ha reso possibile la realizzazione. Il coinvolgimento degli Atenei campani si conferma uno strumento importante nell’affermazione del modello Caivano, costruito anche grazie all’impegno del Commissario Fabio Ciciliano”.

Caivano laboratorio di riferimento

Con questo progetto, Caivano si candida a diventare un laboratorio di riferimento per la sostenibilità sociale, dimostrando come formazione, collaborazione tra istituzioni e imprese e valorizzazione delle risorse locali possano generare un impatto reale e duraturo.

Antonio Angelino, sindaco di Caivano

“Con la Caivano Next Academy prosegue il percorso di rilancio che stiamo costruendo per il territorio, mettendo al centro i giovani, la valorizzazione delle risorse locali e nuove opportunità di sviluppo sociale e occupazionale – ha dichiarato il Sindaco, Antonio Angelino – L’obiettivo è offrire strumenti concreti, competenze e prospettive a una generazione che deve poter guardare al futuro con maggiore fiducia e con opportunità finalmente adeguate”.