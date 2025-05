Lavoro, 15 profili per agroalimentare

- pubblicità -

Generazione Vincente è stata incaricata da Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – per la gestione della selezione di 15 risorse per 8 profili junior da inserire con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

Questa iniziativa si inserisce nel piano di potenziamento delle attività dell’Ente, da sempre impegnato a supportare il settore agricolo e agroalimentare attraverso strumenti informativi, finanziari e assicurativi.

Le posizioni aperte riguardano profili junior in ambito tecnico, amministrativo e specialistico, in particolare:

Esperto junior in gestione contabile, amministrativa, finanziaria e fiscale , con laurea in scienze dell’amministrazione, economia, finanza o discipline affini.

, con laurea in scienze dell’amministrazione, economia, finanza o discipline affini. Esperto junior in appalti pubblici , con laurea magistrale in giurisprudenza;

, con laurea magistrale in giurisprudenza; Esperto junior in valutazioni tecniche ed economiche di progetti , con laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze agrarie, economia, gestione aziendale o ingegneria gestionale;

, con laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze agrarie, economia, gestione aziendale o ingegneria gestionale; Sviluppatore di contenuti web ed esperto di web tracking & analytics , con laurea in scienze della comunicazione, economia, informazione e sistemi editoriali o teorie della comunicazione;

, con laurea in scienze della comunicazione, economia, informazione e sistemi editoriali o teorie della comunicazione; Esperto junior reti aziendali – Networking , con diploma di scuola superiore;

, con diploma di scuola superiore; Esperto junior Power BI e Data Mining , con laurea in scienze informatiche, statistiche, agrarie, economiche, gestionali o finanza;

, con laurea in scienze informatiche, statistiche, agrarie, economiche, gestionali o finanza; Esperto junior in discipline giuridiche , con laurea magistrale in giurisprudenza;

, con laurea magistrale in giurisprudenza; Esperto junior sistemi di gestione e controllo , con laurea in ingegneria industriale, scienze dell’amministrazione, economia, finanza o ingegneria gestionale

, con laurea in ingegneria industriale, scienze dell’amministrazione, economia, finanza o ingegneria gestionale

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 30 maggio 2025 attraverso il portale dedicato.

Per consultare tutti i dettagli e verificare i requisiti specifici:

Leggi il bando completo: https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-ismea-2025/