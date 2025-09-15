Lavoro, quarto Maxi Avviso per enti locali Asmel

- pubblicità -

Da oggi, 15 settembre, e fino al 30 settembre è possibile presentare su www.asmelab.it le candidature al quarto Maxi Avviso per la formazione di 37 elenchi di idonei destinati alle assunzioni nei 4.678 Enti Locali ASMEL, aperto a laureati, diplomati e operai specializzati.

Elenco di idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, subito messa in pratica dagli Enti ASMEL, che dà la possibilità agli Enti Locali di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (anche stagionali), per vari profili e categorie professionali coprendo così tutti i fabbisogni degli Enti che aderiscono allo specifico accordo. È una modalità di reclutamento molto più veloce dei classici concorsi pubblici e dello scorrimento delle graduatorie di altri enti permettendo di finalizzare le assunzioni in sole 4-5 settimane, come testimoniato i Comuni che hanno già assunto con questa procedura già a partire dal 2022 che hanno concluso circa mille assunzioni con altre 500 in corso.

Uno dei punti di forza che rende la procedura vincente è la territorialità: gli iscritti negli Elenchi possono scegliere di lavorare nei Comuni del proprio territorio, conciliando esigenze professionali e familiari. Per gli Enti Locali, ciò significa assumere personale radicato nel territorio, motivato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e capace di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità.

Il Segretario generale di ASMEL, Francesco Pinto: «L’esperienza maturata dimostra che questa procedura assicura ai Comuni Soci un processo selettivo della durata di sole quattro settimane, a riprova del forte processo di modernizzazione in atto negli enti locali, grazie a una digitalizzazione sempre più spinta. Inoltre, essa consente ai funzionari comunali di lavorare vicino alle proprie comunità, garantendo continuità, fidelizzazione e servizi migliori. I dati confermano che chi viene assunto tramite ASMEL ha un tasso di dimissioni significativamente più basso rispetto ai concorsi tradizionali, a dimostrazione di una maggiore stabilità e soddisfazione».

In Campania sono circa il 50% gli enti sottoscrittori dell’accordo che hanno la possibilità di assumere attraverso questa procedura, tra questi anche Battipaglia, Mondragone, Procida, Casoria, Bellizzi, Somma Vesuviana, Bacoli, Orta Di Atella, Capua, Frattaminore, Santa Maria A Vico, Calvizzano, Solofra, Giugliano In Campania, Pompei, Pertosa, San Gennaro Vesuviano.

di Benedetta Moricola, Responsabile Comunicazione ASMEL