McDonald’s, Recruiting Day martedì 13

- pubblicità -

McDonald’s cerca 75 nuovi candidati per rafforzare i team di alcuni ristoranti McDonald’s di Napoli: Fuorigrotta, Doganella, Casoria San Salvatore, Casoria Nazionale delle Puglie, Miano, Vomero e Piazza Garibaldi.

Martedì 13 ottobre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui dalle 9:30 alle 16:00 presso il ristorante McDonald’s di Napoli Doganella. Una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.

Contratti stabili e formazione

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo.

La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Come partecipare

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito , attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.