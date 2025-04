Polizia, bando per 4.617 nuovi agenti

- pubblicità -

Sul Portale unico del reclutamento, www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

Ci si può candidare a una delle seguenti procedure:

Per esame, per un’aliquota di 2.517 posto riservati ai cittadini provenienti dalla vita civile

Per esame e titoli, per un’aliquota di 2.059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate in una delle seguenti condizioni:

volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI);

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;

volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1;

Per esame, per un’aliquota di 41 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca)