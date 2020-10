Lavoro, a ottobre quasi 282mila assunzioni, -27,9% rispetto a 2019, lo studio di Applavoro.it.

Sono quasi 282mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di ottobre, in calo del 27,9% rispetto ad ottobre 2019. Sale al 13% la quota di imprese che programmano assunzioni (erano il 10% a settembre). In un quadro economico complessivamente ancora caratterizzato da forte incertezza per l’andamento dell’emergenza sanitaria e per i tempi di superamento della crisi economica, buona parte delle imprese (82,8%) ritiene che i livelli di produzione e vendita potranno tornare a condizioni “accettabili” solo nel corso del 2021, in particolare il 46,9% di esse sposta direttamente al secondo semestre 2021 la possibile “normalizzazione” delle attività. Sempre elevata la quota di imprese che segnala problemi finanziari per carenza di liquidità nei prossimi sei mesi: è pari al 49,4%, sebbene in discesa rispetto al 58,4% di agosto. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di ottobre.

«In questo momento di forte crisi e incertezza vedere degli spiragli di miglioramento fa ben sperare – commenta Marco Contemi, fondatore di Applavoro.it -. Adesso diventa fondamentale non fermarsi. Mi riferisco ai tantissimi disoccupati, principalmente alla fascia più giovane (under 30). Il trend che vede i dati relativi agli aspiranti lavoratori che smettono di cercare un impiego diventando quindi inattivi, deve assolutamente essere invertito. In questa delicata fase storica sarebbe opportuno che le istituzioni mettessero in campo delle nuove opportunità formative, soprattutto per i giovani. Attività che dovranno essere rigorosamente gratuite. Così che questo momento di stallo possa trasformarsi in opportunità di crescita professionale e non in uno stato “vegetativo”».