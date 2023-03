Lavoro, Capone (Ugl): favorevole a settimana corta di quattro giorni.

“La proposta di ridurre l’orario di lavoro attraverso l’introduzione della cosiddetta settimana-corta di quattro giorni ci trova favorevoli. Si tratta di una misura che va incontro alle istanze dei lavoratori e all’esigenza di accompagnare i profondi mutamenti dettati dall’innovazione tecnologica. Riteniamo essenziale, in proposito, sostenere questa sperimentazione definendo meccanismi premiali per le realtà che scelgono di adottare modelli virtuosi, prevedendo, al contempo, adeguati programmi di formazione e incentivi alla produttività, volti a rendere più dinamico il mercato del lavoro. L’obiettivo deve essere quello di ‘lavorare meglio’ anche attraverso la settimana corta, a patto che non si traduca in ulteriori tagli alle retribuzioni. È indispensabile, in tale quadro, rivedere l’attuale paradigma di relazioni industriali riaprendo la stagione della contrattazione, nell’ottica di favorire sempre più la partecipazione dei lavoratori ai processi gestionali, decisionali e agli utili delle imprese, come previsto dall’articolo 46 della Costituzione. Come UGL, siamo disponibili a discutere con il Governo e le altre parti sociali di una riforma complessiva volta a rafforzare il sistema di tutele per i lavoratori”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla proposta di introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni.