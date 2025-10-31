Lavoro, Job Meeting Napoli giovedì 6

- pubblicità -

Dopo la grande affluenza della scorsa edizione, giovedì 6 novembre torna Job Meeting NAPOLI, fra gli eventi di recruiting più attesi da chi è alla ricerca lavoro, dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Campania realizzato da Cesop HR Consulting Company, primario player nell’organizzazione di fiere del lavoro e consulenza strategica in ambito Employer Branding.

Dalle 9.30 alle 16.30, al Centro Congressi dell’Hotel Ramada, un programma ricco di momenti interattivi per far comprendere meglio ai giovani come affrontare con maggiore sicurezza l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’obiettivo dell’edizione 2025 è far vivere ai partecipanti una experience immersiva con orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali, networking e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i recruiter delle oltre quaranta aziende presenti.

I giovani avranno l’opportunità di conoscere queste realtà da vicino, candidarsi alle offerte di lavoro e approfondire come il loro profilo possa trovare oggi la giusta collocazione all’interno delle imprese.

Centinaia le opportunità professionali in tanti settori, tra i quali: Agenzie per il lavoro, Industriale e Manifatturiero, Costruzioni e Infrastrutture, Digital e Information Technology, Elettronica, Istruzione e formazione post laurea, Consulenza e Revisione Aziendale e molti altri.

Fra le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare i giovani, anche: AlmavivA Digitaltec, Daikin Applied Europe, DGS S.p.A., Engineering, Ghella, ION Group, PwC, NTT DATA e Umana.

Dalle ore 10.00, si alterneranno workshop di orientamento a cura di Umana, fra le principali Agenzie per il lavoro in Italia, sulla creazione di un profilo LinkedIn a prova di Recruiter e sull’utilizzo dei migliori strumenti digital per la costruzione del Personal Brand e del proprio futuro professionale.

Tra i momenti più attesi, i servizi di orientamento gratuito a cura di Umana che quest’anno raddoppiano. Accanto al tanto atteso e apprezzato CV Check, nel quale le consulenti di Umana effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one sui CV dei partecipanti, si affiancherà la novità 2025, rappresentata dal LinkedIn Check, pensato per aiutare i giovani a presentarsi online sulla piattaforma professionale con un profilo adeguato.

Sarà poi presente uno spazio dedicato alla Community Job Meeting nel quale i ragazzi potranno diventare protagonisti partecipando a interviste e survey, scattare foto e ricevere una welcome bag con gadget e tanti materiali utili per sapere di più sul mondo del lavoro.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria.

Job Meeting NAPOLI rientra nel network itinerante dei Job Meeting organizzati da Cesop HR Consulting Company, ciclo di eventi virtuali e in presenza che facilitano lo scambio e il dialogo tra giovani laureati, neo-laureandi e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali. Il Job Meeting, si conferma ormai da oltre trent’anni, una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro.

Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro.

Per partecipare il 6 novembre al Job Meeting NAPOLI: www.jobmeeting.it/napoli

Job Meeting NAPOLI

presso Hotel Ramada – Centro Congressi

Via Galileo Ferraris, 40 – 80146 Napoli

6 novembre 2025 – h. 9.30-16.30

ingresso libero previa registrazione

www.jobmeeting.it/napoli