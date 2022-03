Lavoro, lunedì 28 sciopero Cub addetti a pulizie Polizia e Carabinieri.

Lunedì 28 Marzo i lavoratori dell’indotto dei locali adibiti ad Organismi di Polizia di Stato e Carabinieri di Napoli e Provincia, aderenti alla sigla sindacale Flaica Cub, sciopereranno e manifesteranno di fronte alla questura di Napoli in via Medina, per l’intero turno di lavoro, la vertenza e causa del cambio di appalto del 01/ Aprile 2022 tra le aziende uscenti Romeo Gestioni Sap La Minopoli Impresa Iride, e la subentrante Azienda Pulitori e Affini, i lavoratori protestano contro il taglio del 46% per un esubero del monte ore dell’appalto dichiarato dall’azienda aggiudicatrice della gara di appalto, i lavoratori sono occupati per la maggior parte 12 ore settimanali, con un taglio del 46% sarà un massacro sociale, con un peggioramento della qualità del servizio, la Flaica Cub non si fermerà fin quando ai lavoratori non saranno ripristinate le ore dell’appalto precedente, per vivere una vita dignitosa

